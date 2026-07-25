Mūžībā devies viens no IT nozares pamatlicējiem Latvijā - Valdis Lokenbahs
74 gadu vecumā mūžībā devies viens no Latvijas informācijas tehnoloģiju nozares aizsācējiem, uzņēmējs Valdis Lokenbahs, liecina Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) ieraksts "Facebook".
"Ar dziļām skumjām informējam, ka 2026. gada 19. jūlijā mūžībā devies IT nozares profesionālis - viens no LIKTA dibinātājiem un ilggadīgiem biedriem Valdis Lokenbahs. LIKTA izsaka līdzjūtību Valda Lokenbaha ģimenei, draugiem un kolēģiem," teikts ierakstā.
Kopš 1974. gada Lokenbahs aktīvi veicināja Latvijas informācijas tehnoloģiju nozares attīstību, vēsta Latvijas Zinātņu akadēmija.
Kā vairāku vadošo uzņēmumu līdzdibinātājs un vadītājs (LIKTA, RITI), Latvijas Zinātņu akadēmijas loceklis un goda doktors informācijas tehnoloģiju jomā (grāds piešķirts 2003. gadā), viņš sniedza nenovērtējamu ieguldījumu neatkarīgās Latvijas IT un telekomunikāciju nozares tēla veidošanā.
2016. gadā Lokenbahs saņēma ausgtāko apbalvojumu IT jomā – Eižena Āriņa balvu datorikā, ko kopīgi pasniedza uzņēmums "Exigen Services Latvia", Latvijas Zinātņu akadēmija un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds.v
Atvadīšanās notiks 2026. gada 25. jūlijā plkst. 14.00, Torņkalna baznīcā.