Festivāla "Laima Rendezvous Jūrmala 2026" 1. diena (24.07.2026.)
Ar krāšņiem priekšnesumiem un pasaules līmeņa mākslinieku uzstāšanos piektdien, 24. jūlijā, Dzintaru koncertzālē aizvadīta festivāla "Laima Rendezvous Jūrmala 2026" pirmā ...
FOTO: aizvadīta Jūrmalas vērienīgākā mūzikas festivāla "Laima Rendezvous Jūrmala 2026" pirmā diena
Ar krāšņiem priekšnesumiem un pasaules līmeņa mākslinieku uzstāšanos piektdien, 24. jūlijā, Dzintaru koncertzālē aizvadīta festivāla "Laima Rendezvous Jūrmala 2026" pirmā diena.
Trīs dienu garumā notiekošais festivāls arī šogad Jūrmalā pulcē starptautiski atzītus izpildītājus un Latvijas mūziķus, piedāvājot skatītājiem daudzveidīgu koncertprogrammu dzīvā izpildījumā simfoniskā orķestra pavadībā.
"Laima Rendezvous Jūrmala" gadu gaitā kļuvis par vienu no vasaras gaidītākajiem mūzikas notikumiem Latvijā, pulcējot gan pašmāju, gan ārvalstu viesus. Festivāla īpašā atmosfēra, Dzintaru koncertzāles vide un rūpīgi veidotā programma ik gadu padara to par vienu no spilgtākajiem kultūras notikumiem vasaras sezonā.
Šogad festivāls norisinās no 24. līdz 26. jūlijam, un tā laikā uz skatuves kāps pasaules līmeņa mākslinieki un iemīļoti Latvijas izpildītāji, skatītājiem piedāvājot neaizmirstamu muzikālu pieredzi.
Festivālu jau tradicionāli rīko dziedātāja Laima Vaikule, un arī šogad koncertos gaidāmi gan īpaši viesi, gan muzikāli pārsteigumi. Pēc pirmās koncertu dienas festivāls turpināsies vēl divus vakarus, Dzintaru koncertzālē pulcējot tūkstošiem mūzikas cienītāju.