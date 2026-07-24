Latvijā slēdz visus "Mere" veikalus
Eiropas Savienības (ES) 21. sankciju paketes ietvaros sankciju sarakstā iekļauts Krievijas uzņēmējs Sergejs Šnaiders, kurš ir mazumtirdzniecības veikalu tīkla "Mere" pārvaldītāja SIA "Latprodukti" patiesais labuma guvējs. Līdz ar to uzņēmumam un ar to saistītajai "Valiente" filiālei Latvijā nekavējoties jāpārtrauc saimnieciskā darbība, informē Finanšu izlūkošanas dienests (FID), vēsta Latvijas Televīzija.
FID skaidro, ka ES sankcijas attiecas ne tikai uz pašu Šnaideru, bet arī uz viņa kontrolētajiem uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka "Mere" veikali Latvijā vairs nevar turpināt darbu, bet visiem Eiropas Savienībā ir aizliegts veikt maksājumus vai citādi darīt pieejamus līdzekļus sankcionētajai personai un tās kontrolētajiem uzņēmumiem.
FID Sankciju izpildes nodaļas vadītāja Marta Tilhena norāda, ka sankciju regulējums paredz visu uzņēmuma aktīvu iesaldēšanu. Tas nozīmē, ka uzņēmums nevar pārdot preces, rīkoties ar savu mantu vai turpināt saimniecisko darbību.
Šnaiders sankciju sarakstā iekļauts, jo, pēc ES vērtējuma, viņš materiāli vai finansiāli atbalsta darbības, kas grauj vai apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.
Latvijas Televīzija piektdien novēroja, ka "Mere" veikali jau ir slēgti, un pircēji, ierodoties iepirkties, bija spiesti doties prom tukšām rokām.
Krievijas zemo cenu veikalu tīkls "Mere" Latvijas tirgū ienāca 2021. gadā. Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem uzņēmuma veikali atrodas Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Tukumā, Valkā un Ventspilī.
2024. gadā SIA "Latprodukti" strādāja ar 31,57 miljonu eiro apgrozījumu, kas bija par 53% lielāks nekā gadu iepriekš, taču uzņēmums gadu noslēdza ar 71 841 eiro zaudējumiem.
Jaunā, 21. ES sankciju pakete galvenokārt vērsta pret Krievijas enerģētikas un finanšu sektoru, lai samazinātu valsts spēju finansēt karu Ukrainā. Sankciju saraksts papildināts ar 48 fiziskām un 168 juridiskām personām, vairāk nekā 40 tā dēvētās "ēnu flotes" kuģiem, kā arī ieviesti jauni ierobežojumi bankām, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem un militārai nozīmei izmantojamu preču eksportam uz Krieviju un Baltkrieviju.