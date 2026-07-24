Japāņu gastrobāra "Keanu" jaunās ēdienkartes atklāšana (24.07.2026.)
Rīgas Klusajā centrā esošais japāņu gastrobārs "Keanu" piektdien, 24. jūlijā, īpašā pasākumā prezentēja savu jauno ēdienkarti.
FOTO: jauna garšu pieredze Rīgas Klusajā centrā: "Keanu" atklāj jauno ēdienkarti
Rīgas Klusajā centrā esošais japāņu gastrobārs "Keanu" piektdien, 24. jūlijā, īpašā pasākumā prezentēja savu jauno ēdienkarti, viesus cienājot ar jaunajiem ēdieniem, kokteiļiem un izklaidējot ar muzikālu programmu.
Restorāna komanda norāda, ka jaunā ēdienkarte veidota pārdomāti un mērķtiecīgi, tās centrā izvirzot divus galvenos produktus – tunci un pīli. Katrs ēdiens radīts tā, lai izceltu šo sastāvdaļu daudzpusību, garšu un raksturu, vienlaikus piedāvājot mūsdienīgu skatījumu uz japāņu virtuvi.
Ēdienkarti papildina īpaši izstrādāta kokteiļu karte, kuras dzērieni veidoti tā, lai harmoniski saskanētu ar katru no piedāvātajiem ēdieniem. Restorānā uzsver, ka šāda pieeja ļauj radīt vienotu gastronomisko pieredzi, kurā ēdiens un dzēriens viens otru papildina.
"Keanu" sevi raksturo kā mājīgu japāņu gastrobāru Rīgas Klusā centra sirdī, piedāvājot viesiem japāņu iedvesmotas garšas mūsdienīgā un viegli uztveramā interpretācijā.
Jaunās ēdienkartes prezentācijas pasākumā viesiem bija iespēja nogaršot restorāna jaunākos kulināros piedāvājumus, baudīt īpaši piemeklētus kokteiļus un muzikālo pavadījumu, iepazīstot "Keanu" jauno gastronomisko koncepciju.