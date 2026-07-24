Ugunsgrēks biedrības "Tavi draugi" centrālajā ēkā
Labdarības organizācijas telpās plašais ugunsgrēks izcēlās aizvadītās nedēļas nogalē, kad telpas plašā apmērā - 250 kvadrātmetru platībā. Biedrība "Tavi draugi" ...
Pēc postošā ugunsgrēka biedrība "Tavi draugi" lūdz sabiedrības palīdzību
Pēc aizvadītās nedēļas nogalē notikušā postošā ugunsgrēka labdarības biedrība "Tavi draugi" aicina sabiedrību sniegt finansiālu atbalstu, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu pilnvērtīgu darbību. Ugunsgrēkā tika nopietni bojāts biedrības birojs, noliktava un loģistikas centrs Rīgā, Lapeņu ielā 23.
Biedrība informē, ka ēkā šobrīd tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams pilnvērtīgi strādāt, jo turpinās notikušā izmeklēšana. Līdz ar to Lapeņu iela 23 pagaidām ir slēgta, tomēr iespēju robežās tiek turpināta ikdienas darbība un projektu īstenošana.
"Mums ir ļoti nepieciešams jūsu atbalsts, lai pārvarētu ugunsgrēka sekas un pēc iespējas ātrāk atjaunotu pilnvērtīgu darbību," norāda biedrība.
Atbalstīt biedrību iespējams, ziedojot līdzekļus tās mājaslapā vai veicot pārskaitījumu uz kontu LV21HABA0551046111790. Par nepieciešamajiem mantiskajiem ziedojumiem un citām iespējām iesaistīties biedrība sola informēt tuvākajā laikā.
Jau ziņots, ka naktī uz 19. jūliju biedrības "Tavi draugi" centrālajā ēkā Lapeņu ielā izcēlās plašs ugunsgrēks. Vēlāk kļuva zināms, ka teritorijā notikusi ielaušanās un dedzināšana bijusi ļaunprātīga.
Ugunsgrēkā izdega aptuveni 250 kvadrātmetri, bet postījumi nodarīti visai aptuveni 1000 kvadrātmetru plašajai biedrības nomātajai ēkai. Liesmās gājuši bojā ziedojumi, kas bija paredzēti Latvijas iedzīvotājiem, Ukrainas civiliedzīvotājiem un Ukrainas armijai. Precīzs nodarīto zaudējumu apmērs vēl tiek noskaidrots. Neviens cilvēks ugunsgrēkā nav cietis.
Biedrības vadītājs Ulvis Noviks iepriekš norādīja, ka ugunsgrēka cēlonis ir ļaunprātīga dedzināšana un novērošanas kameru ieraksti nodoti izmeklētājiem, kuri skaidro nozieguma izdarītāju motīvus.
Neskatoties uz notikušo, biedrība uzsver, ka tās darbs nav apstājies. Turpinās humānās palīdzības sūtījumu sagatavošana un nogādāšana Ukrainā, pārtikas paku izdale maznodrošinātajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem un grūtībās nonākušajiem Latvijas iedzīvotājiem, automašīnu nogādāšana Ukrainai, maskēšanās tīklu pīšanas darbnīcas, kā arī citi labdarības projekti. Darbu turpina arī biedrības Labdarības veikals Ģertrūdes ielā 32 un konceptveikals "Spogulis" Ģertrūdes ielā 23.
Valsts drošības dienests sniedz atbalstu Valsts policijai ugunsgrēka izmeklēšanā. Dienests norādījis, ka, ņemot vērā Krievijas pēdējos gados organizētās kaitnieciskās darbības Eiropā un to, ka Ukrainas atbalsta organizācijas ir viens no Krievijas specdienestu mērķiem, nevar pilnībā izslēgt arī versiju par iespējamu dedzināšanu Krievijas interesēs. Plašāka informācija tiks sniegta pēc izmeklēšanas gaitā iegūtajiem secinājumiem.