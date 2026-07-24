Rīgā izcēlies plašs ugunsgrēks: Augusta Deglava ielā deg divstāvu ēka
Foto: ekrānuzņēmums no sadursme.lv video
Augusta Deglava ielā deg divstāvu ēka.
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Rīgā izcēlies plašs ugunsgrēks: Augusta Deglava ielā deg divstāvu ēka

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Piektdienas pievakarē Augusta Deglava ielā Rīgā ar atklātu liesmu deg divstāvu ēka, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Rīgā izcēlies plašs ugunsgrēks: Augusta Deglava ie...

Izsaukums uz notikuma vietu tika saņemts plkts. 16.45. Dzēšanas darbos ir iesaistījušies 24 ugunsdzēsēji glābēji, sešas autocisternas un divas autokāpnes.

VUGD aicina iedzīvotājus netuvoties notikuma vietai un netraucēt operatīvo dienestu darbu. Apkārtnē esošajiem cilvēkiem, sajūtot dūmu smaku, vajadzētu ēkās aizvērt logus un durvis, izslēgt ventilācijas un rekuperācijas iekārtas.

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