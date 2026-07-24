Augusta Deglava ielā deg divstāvu ēka.
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Šodien 18:27
Rīgā izcēlies plašs ugunsgrēks: Augusta Deglava ielā deg divstāvu ēka
Piektdienas pievakarē Augusta Deglava ielā Rīgā ar atklātu liesmu deg divstāvu ēka, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Izsaukums uz notikuma vietu tika saņemts plkts. 16.45. Dzēšanas darbos ir iesaistījušies 24 ugunsdzēsēji glābēji, sešas autocisternas un divas autokāpnes.
VUGD aicina iedzīvotājus netuvoties notikuma vietai un netraucēt operatīvo dienestu darbu. Apkārtnē esošajiem cilvēkiem, sajūtot dūmu smaku, vajadzētu ēkās aizvērt logus un durvis, izslēgt ventilācijas un rekuperācijas iekārtas.