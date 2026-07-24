Jutas Rindinas porcelāna izstāde "Kobalts" galerijā "Daugava" atklās Rīgas jūgendstila iedvesmoto pasauli
No 5. augusta līdz 5. septembrim galerijā "Daugava" būs skatāma pazīstamās porcelāna mākslinieces Jutas Rindinas personālizstāde "Kobalts", kurā apvienoti gan funkcionāli porcelāna trauki, gan unikāli mākslas objekti, iedvesmu smeļoties Rīgas jūgendstila arhitektūrā un kobalta zilā krāsas simbolikā.
Jutas Rindinas vārds Latvijas mākslā ir labi zināms, un viņas radošais rokraksts izceļas ar neparastām formām, izteiksmīgiem tēliem un individuālu pasaules redzējumu. Lai gan māksliniece strādā ar dažādiem keramikas materiāliem, tieši porcelāns kļuvis par viņas galveno izteiksmes līdzekli.
Jaunajā izstādē īpaša vieta atvēlēta kobalta zilajam – porcelāna mākslā gadsimtiem izmantotajai zemglazūras gleznojuma krāsai. Tā tradicionāli saistīta ar skaistumu, cerību, garīgumu un pārdomām, un arī Rindinas darbos kobalts kļūst par vienu no centrālajiem izteiksmes elementiem.
Izstādes darbos saskatāmas atsauces uz Rīgas Klusā centra un īpaši Alberta ielas jūgendstila arhitektūru. Māksliniece atzīst, ka bērnībā viņu fascinējušas ēku fasādes ar maskām, pūķiem, lauvām un citiem fantastiskiem tēliem, kas vēlāk kļuvuši par nozīmīgu iedvesmas avotu. Tomēr izstādē redzamie tēli nav arhitektūras detaļu kopijas – tie ir autores interpretēti un iztēles radīti tēli, kuros jūtams bērnības iespaidu atstātais nospiedums.
Ekspozīcijā būs apskatāmi arī šķīvji, vāzes, krūzes un citi porcelāna priekšmeti. Lai gan daudzi no tiem saglabā savu praktisko funkciju, tie vienlaikus uztverami kā patstāvīgi mākslas objekti – to neparastās formas un kobalta zilā dekoratīvā valoda aicina uz tiem raudzīties ne tikai kā uz sadzīves priekšmetiem, bet arī kā uz mākslas darbiem.