Naktī valsts austrumu daļā veidosies migla.
Sabiedrība
Šodien 18:05
Sestdienu Latvija sagaidīs ar miglu; pēcpusdienā vietām iespējams lietus
Naktī uz sestdienu daudzviet Latvijā - galvenokārt valsts austrumu daļā - veidosies migla, prognozē sinoptiķi.
Tā pamazām izklīdīs rīta stundās. Nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns dienvidu vējš, austrumu novados būs bezvējš. Minimālā gaisa temperatūra +8..+14 grādi.
Diena gaidāma daļēji mākoņaina, vietām īslaicīgi līs. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem. Gaisa temperatūra pēcpusdienā būs +18..+23 grādi.
Rīgā naktī uz sestdienu gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienā mākoņu kļūs vairāk un iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +13 grādiem, dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +21 vai +22 grādiem.