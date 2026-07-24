Talsu novadā atjaunota satiksme uz lietavās cietušā vietējā autoceļa
Talsu novadā atjaunota satiksme uz lietavās cietušā vietējā autoceļa Liepkalni-Stumbri (V1379) pie Dursupes upes, liecina VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) publiskotā informācija.
LVC iepriekš informēja, ka nedēļas sākumā Talsu apkārtnē plūdu ūdeņu dēļ cieta vairāki valsts vietējās nozīmes autoceļi, kā arī reģionālā autoceļa Jūrmala-Talsi (P128) posms.
Daudzviet veidojās lokāli izskalojumi grants segumā, bet lielākie bojājumi bija uz ceļiem - Liepkalni-Stumbri, Vēži-Garlene (V1415) no Pļavupes līdz krustojumam ar autoceļu Stende-Lauciene-Mērsrags (V1401), Talsi-Gravas-Ģibuļi (V1404) pie Kalnupes upes un Pastende-Iliņi-Spāre (V1385) pie Iliņiem.
LVC informēja, ka, lai novērstu visus bojājumus valsts autoceļu tīklā Talsu apkārtnē, būs nepieciešams gandrīz pusmiljons eiro.
Plānots, ka ceļa P128 risinājuma izstrāde un būvdarbi tā realizācijai aizņems no četriem līdz pieciem mēnešiem, kas nozīmē, ka autoceļa Jūrmala-Talsi posmu varētu atjaunot līdz šā gada beigām. Kopējās darbu izmaksas šajā posmā lēstas aptuveni 400 000 eiro. LVC gatavo cenu aptauju jauna tehniska risinājuma izstrādei P128 posma caurtekas un ceļa posma pārbūvei.
LVC norāda, ka patlaban ir likvidēti visi lokālie izskalojumi, kā arī pārrāvumi vietējās nozīmes grants autoceļos, kas bija cietuši Talsu apkārtnē stipro lietavu laikā. Šie darbi provizoriski izmaksās līdz 70 000 eiro, pēc visu darbu pabeigšanas izdevumi tiks precizēti.
Tāpat ir slēgts vietējās nozīmes autoceļš Pastende-Iliņi-Spāre (V1385) pie Iliņiem, kas joprojām ir applūdis.
Savukārt reģionālais autoceļš Jūrmala-Talsi, kas lietavās cieta visvairāk, paliek slēgts, jo tā bojājumus nevar novērst ar ikdienas uzturēšanas darbiem. Lai atjaunotu satiksmi autoceļa posmā, tuvāko divu nedēļu laikā ir plānots izbūvēt pagaidu apbraucamo ceļu pārrāvuma vietai, izmantojot valsts materiālajās rezervēs esošās caurtekas. Plānots, ka darbus veiks AS "LAU Infra grupa", kas nodrošina valsts autoceļu uzturēšanu šajā reģionā.
Jau vēstīts, ka pirmdien, 20. jūlijā, Talsu novadā nokrišņu daudzums sasniedza vairāk nekā 74 milimetrus, vien par četriem milimetriem atpaliekot no mēneša normas.
Intensīvo lietavu rezultātā tika pārrauts Dursupes dzirnavezera aizsprosts, applūda apkārtējā teritorija un tika izskaloti desmitiem ceļu posmu, tajā skaitā reģionālais ceļš Jūrmala-Talsi. Applūda arī sabiedriskas ēkas Talsos un Pastendē.