Plāno ieviest maksu par Gaismas pils apskati; LNB skaidro iemeslus
Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) informē, ka ir plānotas izmaiņas LNB publisko maksas pakalpojumu cenrādī, ieviešot ieejas maksu 3,00 EUR apmērā par LNB ēkas apskati bez gida ārvalstu un Latvijas tūristiem.
Visiem LNB reģistrētiem lasītājiem apmeklējums un bibliotēkas pakalpojumi ir bezmaksas, tāpat bez maksas joprojām pieejami daudzi citi pakalpojumi. LNB lasītāja karti ikviens var ērti un ātri noformēt gan klātienē, gan tiešsaistē. Lasītāja statuss ir iespēja pilnvērtīgi bez maksas izmantot lasītavas, krājumu un citus pakalpojumus.
Ienākot LNB, turpmāk arvien bez maksas būs iespēja apskatīt LNB ātrija daļu un Tautas grāmatu plauktu 1. stāva līmenī, kā arī apskatīt LNB godalgotās izstādes 1. stāvā. Tāpat arī bez maksas apmeklēt varēs arī dažādos LNB pasākumus – Ģimeņu sestdienas, grāmatu atvēršanas, izstāžu pavadošos pasākumus, diskusijas, lekcijas, improvizācijas teātra nodarbības, spēļu vakarus, pasākumus Jauniešu telpā un citas norises.
Ieeja bez maksas kā apmeklētājiem-tūristiem saglabāta šādām apmeklētāju grupām:
- Pirmsskolas vecuma bērniem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu), un tos pavadošajām personām (viens pedagogs vai viena persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem);
- Personām ar I vai II invaliditātes grupu (uzrādot invaliditātes apliecību), personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību), kā arī no vienas personas, kas pavada personu ar I invaliditātes grupu vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti;
- Daudzbērnu ģimenēm, uzrādot Goda ģimenes apliecību un dokumentus, kas apliecina daudzbērnu ģimenes statusu vai bērnu skaitu, ieeja ir bez maksas.
- Skolēnu klašu grupām, iepriekš piesakoties;
- Pasākumu apmeklētājiem;
- Latvijas bibliotekāriem, kā arī Starptautiskās muzeju padomes un Starptautiskās pieminekļu un ievērojamu vietu padomes biedriem.
LNB aicina Latvijas skolas jau šobrīd plānot klašu bezmaksas LNB apmeklējumu 2026./2027. mācību gadā. Pārējiem interesentiem aicinām sekot informācijai par iespēju apmeklēt ēku ar 100% atlaidi bibliotēkas noteiktajās akciju dienās.
Minētais jaunais pakalpojums, kā arī cenu paaugstinājums vairākiem līdzšinējiem pakalpojumiem ir saistīts ar arvien pieaugošiem LNB ikdienas izdevumiem, samazinātu valsts dotāciju un valstī noteikto politisko uzstādījumu – pienākumu kultūras institūcijām palielināt ieņēmumus.
LNB vērš uzmanību, ka no 2019. gada no valsts puses nav indeksēts finansējums bibliotēkas pamatdarbības nodrošināšanai un nav pārskatīta inflācijas ietekme uz izmaksām. Tāpat šī brīža nozares atalgojums ir kritiski zems, būtiski atpaliekot no vidējās algas sabiedriskajā sektorā. Neatkarīgi no tā LNB profesionāli un nemainīgi nodrošina augstvērtīgus bibliotekāros pakalpojumus un to attīstību, modernizē savas funkcijas un sniedz saturiski daudzveidīgu un pilnvērtīgu lasītāju un apmeklētāju apkalpošanu.
LNB pārdomāti un atbildīgi apsaimnieko Gaismas pils ēku – valsts īpašumu un valsts nozīmes kultūras pieminekli. Bet tāpat kā ikvienu publisku ēku to skar infrastruktūras nolietojums un izmaksas, ko rada ievērojamais apmeklējums. Bibliotēkai ir pienākums nodrošināt publisko telpu uzturēšanu atbilstošā kvalitātē.
Statistika liecina, ka 2023.–2026. gadam LNB apmeklējumu 50% veido tieši apmeklētāji-tūristi. Turklāt uzkrītoši redzama ir tendence, ka arvien pieaug apmeklētāju-tūristu skaits.
Gaismas pils ēka ikvienam bija apskatāma bez maksas no 2014. gada. LNB izvērtējusi ārvalstu praksi citās nacionālajās bibliotēkās, kur ir noteikta maksa tieši tūristiem, un valsts dotais uzdevums ir risināts ar ieņēmumu palielinājumu tieši no tūrisma apmeklējuma. Izvēlētais risinājums ir noteikts kā vislabvēlīgākais arī Latvijas iedzīvotājiem, jo visvairāk skars tieši ārvalstu tūrisma plūsmu.
2025. gada martā, balstoties uz lasītāju pieprasījumu, tika pagarināts lasītāju apkalpošanas darba laiks plkst. 10.00–20.00 darba dienās. Tāpat balstoties uz lasītāju pieprasījumu arvien vairāk un atvērtākas tiek attīstītas pašas lasītavas – M stāva lasītava kļūst par atvērtu un dzīvu izziņas, uzziņas un satikšanās vietu kā Skaļā lasītava, M, 2. un 3. stāva lasītavās kopš 1. jūlija ir atļauts ņemt līdzi siltos dzērienus un sausos našķus.
“Mēs vēlamies, lai pēc iespējas vairāk Latvijas iedzīvotāju kļūst par bibliotēkas lietotājiem un lasītājiem. Lai Latvijas sabiedrībā lasītāju īpatsvars kļūst arvien pieaugošs. Tāpēc mēs aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju kļūt par LNB lasītāju un izmantot mūsu pakalpojumus gan klātienē Gaismas pilī, gan attālināti bez maksas! Lasītājus izmaiņas neskar, joprojām būsim atvērti un apzināti kļūstam vēl atvērtāki, draudzīgāki, cilvēciskāki. Mēs īpaši domājam par Latvijas iedzīvotājiem un joprojām LNB būs pieejami augsta līmeņa bezmaksas pasākumi par dažādām aktuālām tēmām no grāmatniecības un kultūras līdz kiberdrošības, dronu tematikai, tāpat būs pieejamas ekspertu un skatītāju atzītas izstādes,” uzsver LNB direktore Dagnija Baltiņa.
Atbilstoši jaunajam Bibliotēku likumam par bibliotēku funkcijām un pieejamības paplašināšanu, no šī gada 1. jūlija stājās spēkā izmaiņas LNB lietošanas noteikumos ar mērķi nodrošināt lasītājiem ērtāku bibliotēkas apmeklējumu. LNB atsaucas lasītāju un apmeklētāju vajadzībām un pilnveido bibliotēkas apmeklējumu, nodrošinot iespējami ērtu, mājīgu un mūsdienīgu gan studiju, pētniecības, izglītošanās un jaunrades procesu, gan atpūtu bibliotēkas vidē.
LNB uzsver, ka LR Ministru kabineta noteikumu projekts par LNB publisko maksas pakalpojumu cenrādi šobrīd ir saskaņošanā starp atbildīgajām ministrijām. Par noteikumu apstiprināšanu un izmaiņu stāšanos spēkā LNB informēs turpmāk. LNB maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu Ministru kabinetā nosaka Likums par Latvijas Nacionālo bibliotēku.
Izmaiņu mērķis ir vēl vairāk cilvēku aicināt kļūt nevis par vienreizējiem ēkas apmeklētājiem, bet par bibliotēkas lietotājiem un aktīviem kultūras un zināšanu kopienas dalībniekiem, veicināt lasīšanas un bibliotēkas apmeklējuma paradumus sabiedrībā. LNB aicina skolēnus un studentus nākt uz LNB kā ērtu, drošu un draudzīgu mācīšanās vietu.
LNB joprojām saglabā savu pamatuzdevumu un misiju – nodrošināt ikvienam bezmaksas piekļuvi bibliotēkas pakalpojumiem, informācijai un zināšanām. Bibliotēka turpina būt par paradumu, atbalstu un vērtību ikviena Latvijas iedzīvotāja dzīvē un atgādina, ka ikviens interesents un lasītājs ir gaidīts LNB.