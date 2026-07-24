Likās, ka šoferim kļuvis slikti, bet patiesība pārsteidza - Ogrē pie stūres ar 4,25 promilēm
Ogrē kāds autovadītājs izraisījis ceļu satiksmes negadījumu, pie stūres sēžoties ārkārtīgi smagā alkohola reibumā. Policija vīrieša izelpā konstatēja 4,25 promiles alkohola – vienu no augstākajiem šogad fiksētajiem rādītājiem Rīgas reģionā.
Trešdien, 22. jūlijā, ap pulksten 20.00 Valsts policija saņēma izsaukumu uz ceļu satiksmes negadījumu Ogrē. Automašīnas “Volkswagen Golf” vadītājs bija nobraucis no ceļa braucamās daļas un ietriecies elektrības stabā.
Sākotnēji aculiecinieki ziņoja, ka vadītājam, iespējams, radušās veselības problēmas. Tomēr, mediķiem un policijas darbiniekiem ierodoties notikuma vietā, noskaidrojās, ka negadījuma iemesls bijis nevis veselības stāvoklis, bet gan alkohols.
Likumsargi 1968. gadā dzimušā vīrieša izelpā konstatēja 4,25 promiles alkohola – vienu no augstākajiem šogad Rīgas reģionā fiksētajiem rādītājiem.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā Valsts policija sākusi kriminālprocesu, savukārt par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu – administratīvā pārkāpuma procesu. Tāpat vīrieša spēkrats par izdarīto pārkāpumu konfiscēts.
Valsts policija atgādina, ka alkohols un transportlīdzekļa vadīšana ir nesavienojamas lietas. Šoreiz negadījums beidzies vien ar bojātu automašīnu, taču sekas varēja būt daudz smagākas.
Likumsargi uzsver arī līdzcilvēku atbildību – ja ir aizdomas, ka persona reibumā grasās sēsties pie stūres, savlaicīgs aizrādījums, atņemtas automašīnas atslēgas vai zvans policijai var novērst iespējamu traģēdiju.