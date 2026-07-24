Sīvā konkursā par Jaunmārupes pamatskolas direktori apstiprināta Laura Buravcova
2026. gada 22. jūlijā Mārupes novada domes ārkārtas sēdē amatā apstiprināta atklātā konkursā izraudzītā Jaunmārupes pamatskolas direktore Laura Buravcova.
Interese par direktora amatu bija liela: pieteicās 11 pretendenti. Atlase notika vairākos posmos, lai izvēlētos profesionālāko un atbilstošāko kandidātu. Otrajā kārtā virzīti 3 pretendenti, trešajā par piemērotāko atzīta skolas direktores vietniece izglītības jomā Laura Buravcova, vēsta Mārupes novada pašvaldība.
Divdesmit gadu laikā viņa sevi parādījusi kā profesionālu, zinošu, atbildīgu vadītāju ar spēju stratēģiski plānot, pieņemt pārdomātus lēmumus, sekmīgi vadīt pārmaiņas. Kolēģi raksturo viņu kā atsaucīgu, taisnīgu, cieņpilnu vadītāju, kura prot uzklausīt, iedrošināt, vienot komandu kopīgu mērķu sasniegšanai. Ilggadējā pieredze izglītībā, izpratne par skolas darba organizāciju un mūsdienīgs skatījums uz nozares attīstību ļauj būt drošiem: viņa sekmīgi pildīs direktores pienākumus Jaunmārupes pamatskolā, vēsta pašvaldība.
Stājoties amatā, jaunā iestādes vadītāja īpaši izcēla sadarbību, skolas vērtību stiprināšanu, skolēnu un pedagogu izaugsmi.
"Man tas ir ne tikai liels gods, bet arī atbildība, ko apzinos un pieņemu, apliecinot apņēmību. Esmu pārliecināta, ka panākumus skolā veido cilvēki. Tie ir profesionāli pedagogi, zinātkāri skolēni, atsaucīgi vecāki un saliedēta kopiena. Tikai sadarbojoties un uzklausot citam citu, meklējot labākos risinājumus, mēs varam radīt vidi, kurā ikviens jūtas drošs, novērtēts un iedvesmots. Mana prioritāte ir skolas vērtību stiprināšana, veicināt kvalitatīvu izglītību, atbalstīt skolotāju profesionālo izaugsmi un rūpēties par katra skolēna iespējām pilnveidoties.” Novēlam spēku, neatlaidību un iedvesmu katrā darba dienā, uzsākot šo atbildīgo amatu!