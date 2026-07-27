Indras Vilipsones kultūrpieturas nedēļai. Ko ieplānot no 27. jūlija līdz 2. augustam?
Vasarā kultūras notikumi ir gluži kā ceļojumi – reizēm pietiek ar vienu koncertu vai izstādi, lai uz dažām stundām nokļūtu pavisam citā pasaulē. Šonedēļ izvēle ved gan uz Ukrainas saules pielietajām ainavām, gan pasaules operas zvaigžņu satikšanos Dzintaros, gan īpašu vasaras vakaru Mazajā Mežotnes pilī.
Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā no 22. jūlija līdz 30. augustam skatāma Kijivā dzīvojošās ukraiņu mākslinieces Natālijas Pliss izstāde. Viņas gleznās mirdz pirmskara Krimas ainavas – saules apspīdētas piekrastes, majestātiski kalni un dienvidu dabas krāsainība. Odesas glezniecības skolas tradīcijās tapušie darbi apvieno reālisma, impresionisma un postimpresionisma noskaņas, taču šodien tie iegūst vēl vienu dimensiju – kļūst par atgādinājumu pasaulei, kura vairs nepastāv tāda, kādu to pazinām.
Tā ir izstāde, kurā skaistums neizslēdz atmiņas, bet padara tās vēl spēcīgākas. Atceros savus ceļojumus uz toreiz vēl laimīgo Ukrainu, noteikti vēlos baudīt saules pielietas ielejas un kalnus, mirdzošu jūru un skaistas dabas ainavas, ko šī izstāde sola, un cerēt, ka atkal tā būs arī dzīvē, ne tikai uz audekla… Varbūt arī Jums ir tāda sajūta?
29. jūlijā Dzintaru koncertzālē gaidāms viens no vasaras lielākajiem muzikālajiem notikumiem – Kristīnes Opolais Galā koncerts. Līdzās pasaulslavenajam latviešu soprānam uz skatuves kāps leģendārais Plasido Domingo un viens no šobrīd spožākajiem amerikāņu tenoriem Maikls Fabiano. Kopā ar simfonisko orķestri viņi sola vakaru, kurā satiksies izcila meistarība, harisma un opermūzikas skaistākās lappuses. Kristīne Opolais jau sen kļuvusi par pasaules opernamu zvaigzni, un iespēja viņu dzirdēt Latvijā tik izcilā mākslinieku sabiedrībā ir īsts vasaras notikums, ko organizē "Wintour Group International" un koncerta ģenerālproducents Jevgenijs Vintūrs-Irverstags. Ar prieku un gandarījumu atminos lielus mūzikas notikumus, kas Rīgā risinājušies šīs producentu grupas izloloti, gan Davida Frē, Martas Argeričas un Asmikas Grigorjanas uzstāšanās un, protams, Roberta Vilsona izrāde "UBU" "Hanzas peronā", bet tagad ļausimies Dzintaru koncertzālei zīmīgai dabas scenogrāfijai, kas katru vakaru citādākos toņos un jūras viļņiem, un putnu čalošanai, un MŪZIKAI…
Savukārt 31. jūlijā ceļakartē man viena no romantiskākajām vietām Zemgalē – Mazā Mežotnes pils, kur solokoncertu sniegs pianists Georgijs Osokins. Programmā līdzās Pētera Vaska mūzikai skanēs Franča Šūberta, Roberta Šūmaņa un Ferenca Lista darbi, bet pats koncerts būs īpašs arī pašam pianistam – aprit desmit gadi kopš viņa pirmās uzstāšanās šajā pilī. “Mazā Mežotnes pils man vienmēr ir bijusi īpaša vieta, tāpēc es priecājos un esmu gandarīts, ka mūsu siltajām attiecībām un lieliskajai sadarbībai šovasar aprit jau desmit gadu. Pils īpašnieku Regīnas un Andra Deičmaņu viesmīlībai nav robežu, savukārt viņu rūpes par māksliniekiem un klausītājiem, kā arī cieņa pret mūziku un mākslu kopumā liek justies ārkārtīgi retā situācijā, kad koncerta rezultāts ir atkarīgs tikai no manis. Tāpēc aicinu visus uz mūsu jubilejas koncertu 31. jūlijā Mežotnē – vienā no skaistākajām vietām, kur notiek brīnumi,” saka Georgijs Osokins, runājot gan par vietu, gan tās saimnieku viesmīlību. Un, šķiet, tieši tādi ir skaistākie vasaras koncerti – ne tikai izcili muzikāli, bet arī piepildīti ar īpašu vietas garu. Gaiss tur sabiezē kopējā enerģijā. Dodamies!
Sajūtam kultūras pulsu un tiekamies!