Siguldā taps jauns Gaujas Nacionālā parka dabas centrs
Siguldā sperts nozīmīgs solis ceļā uz jauna Gaujas Nacionālā parka dabas centra izveidi – sākta centra būvprojekta izstrāde. Pārbūvējot ēku Baznīcas ielā 1 un labiekārtojot tās apkārtni, iecerēts izveidot mūsdienīgu un interaktīvu vietu, kur apmeklētāji varēs iepazīt Latvijas vecākā un lielākā nacionālā parka dabas vērtības.
“Būvprojekta izstrādes sākums iezīmē būtisku pavērsienu ieceres īstenošanai Gaujas Nacionālā parka sirdī Siguldā, lai izveidotu mūsdienīgu dabas centru, kas kļūs par būtisku Vidzemes reģiona dabas izglītības un izziņas platformu. Metu konkurss un tam sekojošā sarunu procedūra ir devuši skaidru redzējumu, kā saglabāt ēkas kultūrvēsturisko mantojumu, vienlaikus padarot to par ilgtspējīgu un iedvesmojošu vietu ikvienam apmeklētājam. Šīs teritorijas unikālā ģeoloģija, alas, mežainās gravas un straujais Gaujas tecējums būs centra sirds. Mēs vēlamies radīt vietu Gaujas Nacionālajā parkā, kur ikviens var ne tikai apbrīnot dabas skaistumu, bet arī caur personīgu pieredzi izprast, kā visi šie dabas elementi veido vienotu ekosistēmu un kāda ir mūsu katra loma tās saglabāšanā,” uzsver Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektore Laura Anteina.
Centrā plānots ietvert mūsdienīgas ekspozīcijas par Latvijas dabas aizsardzības sistēmu, Natura 2000 dabas teritoriju tīklu un Gaujas Nacionālā parka dabas vērtībām un ģeoloģiju. Papildu tam paredzētas laboratorijas un nodarbību telpas skolēniem, studentiem un dabas pētniekiem praktiskām mācībām, mini kino zāle, informācijas centrs, kā arī āra klases un labiekārtota teritorija izglītojošām aktivitātēm brīvā dabā.
Izstrādājot būvprojektu, galvenais uzstādījums ir apvienot vēsturisko mantojumu ar mūsdienīgiem, videi draudzīgiem risinājumiem. Pārbūvētā ēka būs ne tikai vizuāli pievilcīga un ērti pieejama ikvienam – gan senioriem, gan ģimenēm ar bērniem un cilvēkiem ar kustību vai maņu traucējumiem –, bet arī kalpos kā piemērs tam, kā dabas resursi un mūsdienu tehnoloģijas var pastāvēt līdzās.
“Šis projekts mums ir īpaši nozīmīgs, jo tas apvieno vairākus izaicinājumus vienlaikus – vēsturiskas ēkas pārbūvi, augstas ilgtspējas prasības un nepieciešamību radīt vidi, kas vienlaikus ir funkcionāla, energoefektīva un iedvesmojoša apmeklētājiem. Mūsu uzdevums ir BIM vidē izstrādāt pilna apjoma būvprojektu, kurā arhitektūra, inženiertehniskie risinājumi un mūsdienīgas tehnoloģijas darbojas kā vienota sistēma. Vienlaikus vēlamies, lai pati ēka kļūtu par daļu no dabas izziņas pieredzes, demonstrējot, kā praksē darbojas atjaunojamā enerģija, energoefektivitāte un citi ilgtspējīgi risinājumi. Esam gandarīti par Dabas aizsardzības pārvaldes izrādīto uzticību un iespēju piedalīties projekta īstenošanā. Labs publisks objekts nav tikai ēka – tā ir vieta, kas kalpo cilvēkiem desmitgadēm, tāpēc katrs projektēšanas lēmums ir svarīgs jau šodien," saka arhitektūras biroja SEP komercdirektors Oļegs Umanskis.
Dabas centrs tiks projektēts kā teju nulles enerģijas ēka ar saules paneļiem, siltumsūkņiem, enerģijas uzkrāšanas sistēmām un viedo patēriņa kontroli. Ilgtspējīgās tehnoloģijas būs pamanāmas arī apmeklētājiem – interaktīvi elementi ļaus sekot līdzi ēkas saražotajai un patērētajai enerģijai un lietus ūdens savākšanai, tādējādi veidojot vienotu stāstu starp iekštelpām un ārtelpu un padarot visu teritoriju par dabisku vides izglītības turpinājumu.
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis par jauno dabas centru saka: “Ar Gaujas Nacionālo parku lepojamies pasaules līmenī – tā ir vieta, kur gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi no visas pasaules apbrīno dabas skaistumu un kultūrvēsturisko mantojumu. Priecājamies, ka tieši Siguldā – vietā, kur īpaši spilgti atklājas Gaujas Nacionālā parka dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, – tiek veidots dabas centrs, apliecinot mūsu novada nozīmi kā vienam no vadošajiem dabas tūrisma, vides izglītības un ilgtspējīgas attīstības centriem.”
Dabas centra projektēšanai un būvniecībai plānots finansējums 2,3 miljonu eiro apmērā. Projekta kopējais finansējums plānots 4,97 miljonu eiro apmērā, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 4,2 miljoni eiro, bet valsts budžeta līdzfinansējums – 745 tūkstoši eiro. Dabas centru plānots pabeigt līdz 2029. gada nogalei.
Gaujas Nacionālais parks kā pirmais nacionālais parks Latvijā dibināts 1973. gadā, lai aptuveni 92 000 hektāru platībā nodrošinātu labvēlīgu aizsardzību Gaujas senlejas un tās apkārtnes unikālajām dabas vērtībām, vienlaikus nodrošinot teritorijā gan rekreācijas, gan dabas izziņas un tūrisma iespējas.