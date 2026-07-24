"airBaltic" sāk atmaksāt valstij aizdevumu - jau atdoti gandrīz 13 miljoni eiro
Nacionālā aviokompānija "airBaltic" līdz šim valstij atmaksājusi 12,9 miljonus eiro no šogad piešķirtā īstermiņa aizdevuma, ieskaitot pamatsummu un procentu maksājumus. Satiksmes ministrijā norāda, ka aizdevuma atmaksa sākta maija beigās, bet pilnībā tas jāatmaksā līdz 2026. gada 31. augustam.
Ministrijā arī norādīja, ka "airBaltic" jaunā biznesa plāna izskatīšana Ministru kabinetā plānota līdz jūlija beigām.
Saeimas deputātu vairākums šogad 16. aprīlī piekrita valsts īstermiņa aizdevuma izsniegšanai "airBaltic" 30 miljonu eiro apmērā. Valsts īstermiņa aizdevuma pamatsummas un aizdevuma procentu atmaksas termiņš ir šā gada 31. augusts.
Aizdevums izsniegts bez nodrošinājuma.
Ministrijā iepriekš skaidroja, ka aizdevums piešķirts, lai stabilizētu aviokompānijas īstermiņa likviditāti un nodrošinātu nepārtrauktu operacionālo darbību līdz biznesa plāna īstenošanai.
SM neatklāja aizdevuma procentu likmi, norādot, ka tā ir noteikta atbilstoši Valsts kases metodoloģijai un tirgus apstākļiem.
Tāpat ziņots, ka "airBaltic" jau ilgāku laiku meklē iespējas stabilizēt finanšu situāciju uzņēmumā, pārskatot biznesa plānu un piesaistot investorus un jaunu finansējumu.
"airBaltic" padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs apstiprināja, ka "airBaltic" plāno censties piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem. Obligāciju turētāju sanāksme plānota 3. augustā.
"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.
Pēc "airBaltic" akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) "Lufthansa" līdzdalības lielumu noteiks potenciālā IPO tirgus cena. Darījums paredz arī to, ka "Lufthansa" pēc potenciālā IPO piederēs ne mazāk kā 5% no "airBaltic" kapitāla. Latvijas valdība 2024. gada 30. augustā vienojās, ka valstij pēc "airBaltic" IPO kompānijas kapitālā jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija.
Pērn augustā valdība nolēma, ka Latvija, tāpat kā "Lufthansa", veiks līdzieguldījumu 14 miljonu eiro apmērā "airBaltic" pirms potenciālā IPO.
Ņemot vērā 2025. gada finanšu rezultātus un situāciju tirgū, "airBaltic" gan ir apturējusi iespējamo IPO un šobrīd to neuzskata par potenciālu kapitāla avotu 2026. gadā, teikts "airBaltic" gada pārskatā.
Pārskatā norādīts, ka, neraugoties uz gaidāmo operatīvās un komerciālās darbības uzlabojumu, aviokompānija 2026. gadā darbosies ar negatīvu brīvo naudas plūsmu, un, ņemot vērā pašreizējās prognozes, vadība sagaida, ka darbības finansēšanai 2026./2027. gada ziemas sezonai būs nepieciešama papildu naudas injekcija 100 līdz 150 miljonu eiro apmērā.