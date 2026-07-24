FOTO: "Arsenāla" atgriešanās tuvojas - muzejam atjaunotajā ēkā būs vajadzīgi vairāk nekā 2 miljoni eiro
Atjaunotajā Rīgas "Arsenāla" ēkā mākslas muzejs varētu atgriezties pēc vērienīgiem pārbūves darbiem, taču tā iekārtošanai vēl būs nepieciešami vairāk nekā 2 miljoni eiro. Finansējums paredzēts muzeja darbības sākšanai – telpu pielāgošanai, mēbeļu iegādei, tehnoloģijām un citiem būtiskiem risinājumiem.
Muzeja vadītāja Līna Birzaka klāstīja, ka Kultūras ministrijā ir iesniegts informatīvais ziņojums par finansējuma daļu, kas vēl ir jāpiesaista. Izdevumi saistīti ar pamatlietām, kas muzejam ir vajadzīgas, lai tas varētu sākt darbu, piemēram, starpsienu izbūve, mēbeļu iegāde un programmu izstrāde. Tāpat ministrija ir informēta par ikgadējiem maksājumiem, kas attiecas uz nomas un komunālajiem maksājumiem.
Birzaka sacīja, ka informāciju par "Arsenāla" atklāšanas izstādi plānots sniegt rudenī. Viņa uzsvēra, ka muzejā būs apskatāmi mākslas darbi, kas aptver 20. gadsimta otro pusi un laikmetīgo mākslu, un tematiskās ekspozīcijas būs veltītas tēmas satura pagriezieniem.
Pēc "Arsenāla" vadītājas paustā, lai izvairītos no retrospektīvas, lineāras un "mūžīgi" pastāvošas ekspozīcijas, to ir plānots rādīt gada nogrieznī, apskatot kolekciju no dažādiem skatupunktiem. Viņa akcentēja, ka daļā, kas attiecas uz 20. gadsimta otrās puses autoriem un viņu darbiem, tie tiks izcelti, pētīti, plānots veidot arī katalogus un grāmatas.
Atrastas vēstures liecības mākslas muzeja “Arsenāls” pārbūves laikā
Mākslas muzeja “Arsenāls” pārbūves laikā Torņa ielā Rīgā arheologi atklājuši bagātīgu vēstures liecību klāstu, kas ļauj plašāk izprast Vecrīgas attīstību ...
"Mēs esam iecerējuši arī lielas retrospektīvas, kā arī mākslinieku personālizstādes. "Arsenāla" vēriens un telpiskā ietilpība ir brīnišķīgā vieta, kur māksliniekiem izplosīties, stimulējot arī mākslinieku radošo darbību," teica Birzaka.
Viņa uzsvēra, ka izstāžu plāns ir iezīmēts vairākiem gadiem un jau rudenī iecerēts iepazīstināt gan ar izstādēm, gan ar kuratoriem. Pēc "Arsenāla" vadītājas paustā, paredzēts piesaistīt arī starptautiskus kuratorus, iedzīvinot muzeju uz "reģiona mākslas kartes".
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) valdes locekle Jeļena Gavrilova pauda pārliecību, ka darbi tiks pabeigti laikā, proti, 2027. gadā. Viņa uzsvēra, ka parasti vislielākie izaicinājumi ir demontāžas darbu laikā un tā ir bijis arī darbā pie "Arsenāla" atjaunošanas.
Gavrilova atzina, ka griestu tehniskais stāvoklis bija sliktāks nekā iepriekš domāts, tāpēc vajadzēja papildu risinājumu, lai šo daļu savestu kārtībā. Tāpat arī, demontējot lifta šahtu, konstatēti arheoloģiskie atradumi, kas mazliet ietekmēja darbu gaitu.
VNĪ valdes locekle sacīja, ka patlaban notiek iekšdarbi un inženiertīklu izbūve, un nekādiem jauniem izaicinājumiem un riskiem nevajadzētu būt. Viņasprāt, tagad galvenais ir strādāt pēc plāna un grafika. Gavrilova uzsvēra, ka 2027. gadā VNĪ nodos ēku muzejam un 2028. gada pirmajā vai otrajā ceturksnī "Arsenāls" varēs funkcionēt.
Viņa klāstīja, ka lielākoties projekts ir finansēts no Eiropas fondiem un kopējais budžets ir 19,5 miljoni eiro, no tiem 15 miljoni eiro ir Eiropas fondu līdzekļi, pārējo daļu veido valsts finansējums. Gavrilova sacīja, ka, saprotot, ka vajadzīgas izmaiņas projektā saistībā ar arheoloģiskajiem atradumiem pēc demontāžas darbiem, tika lūgts papildu finansējums no valsts, kas arī tika piešķirts. VNĪ valdes locekle uzsvēra, ka ar finansējumu pietiek, lai veiksmīgi darbus pabeigtu.
Kā informēja VNĪ, mākslas muzeja "Arsenāls" pārbūves un atjaunošanas darbu gaitā Torņa ielā 1, Rīgā, iegūts arheoloģiskais materiāls, kas ļauj izdarīt secinājumus par kvartāla vēsturi, paplašinot zināmo informāciju par Rīgu kā vēsturiski nozīmīgu tirdzniecības un amatniecības centru.
VNĪ uzsver, ka nozīmīgākais izpētes rezultāts ir nevis atsevišķi atradumi, bet informācija par visu arheoloģisko kompleksu un "Arsenāla" apkārtnes attīstību, vēsturisko reljefu un apbūvi no viduslaikiem līdz 19. gadsimtam.
Patlaban paralēli būvdarbiem muzeja iekštelpās notiek Torņa ielas atjaunošana, kas padarīs piekļuvi muzejam un pārvietošanos pa Torņa ielu ērtāku un drošāku pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Darbi notiek posmā no Jēkaba ielas līdz Arsenāla ielai, izņemot krustojumu ar Noliktavas ielu, kur tiks pacelts ielas līmenis un segums tiks izbūvēts no granīta bruģa, atvieglojot pārvietošanos personām ar kustību traucējumiem.
Darbu laikā tiek izbūvēta mūsdienīga lietus ūdens novadīšanas sistēma, kas ir svarīgs risinājums, lai novērstu augsto gruntsūdeņu ieplūšanu muzeja ēkas pagrabstāvā, tādējādi pasargājot vēsturisko būvi un topošās mākslas darbu glabātuves no mitruma ietekmes.
Līdz ar būvdarbu norisi arheologa Artūra Tomsona vadībā notiek arī arheoloģiskās uzraudzības darbi, kas turpināsies līdz ar Torņa ielas būvdarbu noslēgšanos līdz septembrim. Aizbērtais kādreizējais viduslaiku pilsētas aizsarggrāvis ir viena no vērtīgākajām arheoloģiskās informācijas zonām Vecrīgā. Mitrajā vidē saglabājušās liecības, kas citos apstākļos nesaglabājas, piemēram, ādas, tekstila un koka izstrādājumi, kas ļauj daudz pilnīgāk rekonstruēt 16. līdz 18. gadsimta rīdzinieku dzīvi.
Atklātās vēstures liecības raksturo pāreju no vēlajiem vidusslaikiem uz jaunajiem laikiem un raksturo Rīgu kā nozīmīgu tirgotāju pilsētu. Konstatēts plašs 16. līdz 18. gadsimta senlietu klāsts no dažādām pasaules malām, kas ļauj izdarīt secinājumus par plašu, polietnisku sabiedrību, piemēram, keramikas un akmens masas trauku fragmenti, baltmāla māla pīpes, monētas, pogas, sprādzes, naži, galda piederumi, dekoratīva mēbeļu un grāmatu furnitūra, ievērojamā daudzumā labi saglabājušies ādas apavi un to fragmenti, kā arī militāra rakstura atradumi, piemēram, muskešu, pistoļu un artilērijas lodes, kavalēristu piederumi un citi priekšmeti, kas raksturo Zviedrijas valdīšanas laika Rīgas garnizona apkārtni. Atrasta arī pakavsakta ar atrotītiem galiem, kas ir nozīmīga liecība par latviešu tautības iedzīvotāju klātbūtni viduslaiku Rīgā. Kolekcija pēc zinātniskās apstrādes tiks nodota Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam.
Iegūts arī ievērojams apjoms bioarheoloģiskā materiāla, kas kalpos par izpētes materiālu ķīmiķiem un biologiem. Plašāks ziņojums par arheoloģiskajiem atradumiem un secinājumiem būs publiski pieejams rudenī.
Patlaban "Arsenāla" iekštelpās turpinās telpu pārbūves darbi, kāpņu restaurācijas darbi, siltummezgla izbūves darbi, lifta atbalstsienas izbūves darbi, jumta izbūves darbi, kā arī sarežģītu inženiersistēmu - ventilācijas, apkures, gaisa klimata kontroles un automatizētas miglas izsmidzināšanas sistēmu - uzstādīšana. Šie risinājumi nodrošinās muzeja specifiskajām vajadzībām atbilstošu mikroklimatu. Tāpat pirmā stāva vestibilā tiek izbūvēts jauns podiums muzeja apmeklētāju ērtībām.
Mākslas muzejam "Arsenāls" izstrādāts būvprojekta dokumentācijas digitālais modelis, izmantojot būvju informācijas modelēšanas metodoloģiju un veicot uzlabojumus 2021. gadā pilnsabiedrības "AD Spatium" izstrādātajos būvprojekta risinājumos. Digitālie risinājumi ļauj vizualizēt, kā telpas izskatīsies pēc atjaunošanas, min VNĪ. Risinājuma autori ir SIA "ARH stadija" sadarbībā ar VNĪ būvniecības informācijas modelēšanas speciālistiem.
Mākslas muzeja "Arsenāls" atjaunošanu plānots pilnībā pabeigt līdz 2027. gada nogalei. Darbus veic pilnsabiedrība "P un S būvniecība" par 13,629 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
Projekta kopējais finansējums ir 19,564 miljoni eiro ar PVN, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļi 15,082 miljonu eiro apmērā.
Mākslas muzeja "Arsenāls" pārbūves un restaurācijas projektu finansē no Kultūras ministrijas piesaistītā Eiropas Savienības kohēzijas politikas finansējuma.
2021. gadā VNĪ vadībā tika pabeigta "Arsenāla" pārbūves pirmā kārta, kas ietvēra ēkas fasādes atjaunošanu, logu restaurāciju un pamatu hidroizolācijas izbūvi.
"Arsenāls" ir klasicisma arhitektūras paraugs, un tā atjaunošanas projekts ir daļa no Kultūras ministrijas virzītā normatīvā regulējuma unikālu valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai, kas atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā. Šajā projektā plānots attīstīt piecus objektus - Lielo ģildi, "Arsenālu", Vaļņu ielu un tās apkārtni, Daugavas gāti, kā arī izveidot Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijas Rīgas pilī.
VNĪ izveidota 1996. gadā, un tās vienīgā īpašniece ir Finanšu ministrija.