Igaunijā trīs dienās aizturēti 32 nelegālie migranti, kas, iespējams, ieradušies caur Latviju
Tallinā pēdējo trīs dienu laikā aizturēti 32 nelegālie migranti, kuri, pēc Igaunijas policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas, valstī varētu būt ieradušies no Baltkrievijas caur Latviju. Migranti aizturēti dažādās Igaunijas galvaspilsētas vietās, tostarp ostā, pilsētas centrā un Nemmē.
Ārzemnieki, kas bija nelikumīgi ieceļojuši valstī, pārvietojās dažādās grupās un tika aizturēti dažādās Igaunijas galvaspilsētas vietās - Nemmē, ostā un pilsētas centrā. Viena no grupām aizturēta, izmantojot informāciju, kas tika saņemta no kāda iedzīvotāja.
Nevienam no aizturētajiem nebija līdzi personu apliecinošu dokumentu, tomēr, pēc pieejamās informācijas, viņi ir no dažādām Āfrikas valstīm. Pēc provizoriskām ziņām, migranti Igaunijā ieradušies no Baltkrievijas caur Latviju. Pēc viņu teiktā, viņi esot plānojuši doties uz Rietumeiropu caur Somiju.
"Pēdējo trīs dienu laikā par nelikumīgu robežas šķērsošanu aizturēto ārzemnieku skaits ir ievērojami lielāks nekā parasti. Šādos gadījumos policijas galvenais uzdevums ir noskaidrot šo migrantu pagātni un viņu nodomus Šengenas zonā, lai aizsargātu sabiedrisko kārtību un drošību gan Igaunijā, gan visā Šengenas telpā," norādīja Igaunijas Policijas un robežsardzes departamenta Ziemeļu prefektūras Robežapsardzes biroja vadītājs Indreks Aru.
Viņš uzsvēra, ka nelegālā imigrācija no Baltkrievijas pāri robežai ar Latviju ir organizēta un tiek izmantota kā hibrīdierocis. "Kopš migrācijas spiediena pastiprināšanās uz mūsu kaimiņvalstīm [Igaunijas] policija uzmanīgi seko līdzi situācijai, lai nepieciešamības gadījumā būtu gatava reaģēt. Nav šaubu, ka kontroles pasākumu pastiprināšana Polijā, Lietuvā un Latvijā ir izraisījusi nelegālās imigrācijas pieaugumu virzienā uz Igauniju. To veicina arī vasarīgais laiks, kas atvieglo pārvietošanos," sacīja Aru.
Viņš piebilda, ka, ņemot vērā migrācijas spiedienu, Igaunijas policija ir mainījusi taktiku gan starptautiskajos satiksmes mezglos, gan pie robežas.
Šā gada pirmajos sešos mēnešos Igaunijā aizturēti 149 nelegālie migranti.
Kopumā šogad no Latvijas un Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 8624 cilvēki, liecina Latvijas Valsts robežsardzes informācija.