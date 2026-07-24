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VIDEO: Vai atpazīsti šo cilvēku? Policija aicina palīdzēt noskaidrot video redzamās personas identitāti

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / Valsts policija

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Valsts policija aicina iedzīvotājus palīdzēt noskaidrot attēlos un video redzamās personas identitāti.

VIDEO: Vai atpazīsti šo cilvēku? Policija aicina p...

Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas pašlaik skaidro šīs personas datus un aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir noderīga informācija.

Foto: Valsts policija

Policija norāda – ja kādam ir zināma attēlos redzamās personas identitāte vai ir jebkāda cita informācija, kas varētu palīdzēt izmeklēšanā, lūgums sazināties ar Valsts policiju, zvanot uz tālruņa numuru 112.

Tāpat policija aicina arī pašu attēlos redzamo personu sazināties ar likumsargiem.
 

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