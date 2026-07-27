VIDEO: politiķi, žurnālisti un pat NATO virsnieki - Rīgā notikušo Ķīnas armijas svētku viesu rindās esošie liek ieplest acis
Iepriekšējā nedēļā Ķīnas Tautas Republikas vēstniecība Rīgā organizēja svētku pasākumu par godu tā saucamajai “Ķīnas Tautas atbrīvošanas armijas” 99. gadadienai. Šo pasākumu rīko komunistiska valsts, kura veic intensīvu izlūkošanu Latvijā un ir, teiksim tā, drīzāk ar kapitālisma, nevis komunisma motivētu interesi Krievijas karā Ukrainā. Taču, kā klātienē novēroja Jauns.lv, ielūgums uz svētkiem, šķiet, bijis tik vilinošs, ka ieradušies bijušie ministri, politiķi, virkne NATO militāristu un arī žurnālisti.
Autoritārisms, teju nepārtraukta savu pilsoņu novērošana, cenzūra, sarežģītais Taivānas jautājums, vēsturiskā netaisnība pret Tibetu, attieksme pret uiguriem, izsenis negatīvas asociācijas raisošā “sliktas kvalitātes” birka “Made in China” (ražots Ķīnā) – Ķīnas vēstniecībām Rietumos darba pie tēla pucēšanas tik tiešām netrūkst. Jādomā, ka īpašs uzsvars šobrīd tiek likts uz šantāžu un ietekmēšanu tieši Taivānas jautājuma kontekstā. Jāatgādina, ka pret Lietuvu, Taivānas vēstniecības atvēršanas dēļ, Ķīna sāka ekonomiski vērsties teju uzreiz.
Veidot un uzturēt draudzīgas attiecības ar vietēja mēroga lēmumu pieņēmējiem, sabiedriskās domas veidotājiem – tas ir pavisam normāls vēstniecības darbs. Taču Ķīnas gadījumā ir jāsaprot sākotnēji minētie faktori – šī valsts gana intensīvi veic izlūkošanas darbības Latvijā, šī valsts dažādos veidos, šķietami merkantilu apsvērumu vārdā, ir atbalstījusi Krievijas agresiju Ukrainā, un šī valsts diezgan acīmredzami “taustās”, lai saprastu, vai ko līdzīgu var izspēlēt pret sev tuvumā esošo Taivānu.
Attiecīgi tiem, kuri atsaucas Ķīnas tiešam vai netiešam aicinājumam draudzēties, piekrīt apmaksātiem ceļojumiem, sadarbībai soc. tīklos un ielūgumiem uz pasākumiem, kāds notika 23. jūlijā, “Hotel AC Marriott” Rīgā – kā minimums – jāatbild uz jautājumiem: “Kāpēc esmu ielūgts?” un “Kā izskatās mana dalība šādos konkrētās valsts svētkos?”.
Jauns.lv ieradās pie viesnīcas, lai aplūkotu, kādus šogad viesus ir izdevies “nocopēt” ĶTR vēstniecībai. Zināmākiem ļaudīm ar lielāku teikšanu atļāvāmies arī šo to pavaicāt.
“Nezinu, esmu ielūgts!”
Kā pirmā no redzētākām sejām, pie viesnīcas ieejas parādījās “Latvija pirmajā vietā” (LPV) biedrs, visnotaļ skandalozs politiķis un militārās struktūrās pieredzi guvušais Raimonds Rublovskis.
Uz Jauns.lv jautājumu, vai ieradies uz “Ķīnas svētku pasākumu”, Rublovskis, kurš savu draudzīgo attieksmi pret Ķīnu demonstrē arī publiski, atbild apstiprinoši.
Uz jautājumu “Kādēļ, jūsuprāt, esat ielūgts?” Rublovskis smejot atbild: “Nezinu, esmu ielūgts!”. Fonā tikmēr politiķa pavadone krievu valodā iebilst un īsu brīdi mēģina nepieļaut viņa filmēšanu.
Savickis saputrojas gados
Drīz pēc tam no automašīnas, kundzes pavadībā uz viesnīcas ieeju pamanām dodamies arī pazīstamo uzņēmēju, sporta funkcionāru un bijušo PSRS Valsts drošības komitejas (VDK) darbinieku Juri Savicki.
Uz to pašu ievada jautājumu viņš atbild apstiprinoši un, jautāts – kādēļ viņaprāt ir ielūgts – saka: “Jā, labs jautājums. Mēs ar Ķīnas vēstniecību mēģinām sadarboties, attīstīt Ķīnas-Latvijas sadarbību visās jomās. Gribas, lai Ķīna investē pēc iespējas vairāk Latvijā, tāpat kā viņi to dara visā Eiropā! Šajā ziņā no Eiropas esam ļoti atpalikuši.”
Uz jautājumu, vai Savickim zināms, kas tiek svinēts, uzņēmējs atbild: “Nu protams! Gadadiena Ķīnas armijai! Nākamgad būs jubileja! Es domāju, tagad 79. gadadiena, nākošgad būs 80. gadadiena.”
Realitātē gan šogad tiek svinēta 99. gadadiena, attiecīgi – nākamgad Ķīnas armija svinēs 100. gadadienu.
Pabriks zina savas robežas
Drīz drošā solī, virzienā uz viesnīcas durvīm ieraugām arī bijušo Latvijas aizsardzības ministru Arti Pabriku.
Uz to, vai grasās apmeklēt Ķīnas svētkus, Pabriks atbild ar karavīra cienīgu “Tieši tā”. Uz jautājumu – kas tad tiek svinēts – politiķis nevilcinoties un droši saka: “Armijas diena viņiem!”.
Jautāts, vai nav bažu par kritiku, kas varētu sekot pēc Ķīnas armijas svētku svinēšanas, Pabriks saka: “Nē, man nav bail no kritikas nekādā gadījumā! Tāpēc, ka es zinu, ko es daru un es zinu savas robežas!” Pabriks arī norādīja, ka tiek aicināts ik gadu.
Ierodas arī NATO dalībvalstu virsnieki
Jāpiebilst, ka uz šo pasākumu Jauns.lv novēroja ierodamies arī krietnu skaitu NATO dalībvalstu bruņoto spēku – piemēram, Kanādas un, tostarp arī Latvijas – pārstāvju. Bija arī žurnālisti, piemēram, Rīga TV24 ētera personība, raidījumu vadītājs Ansis Bogustovs. Kā viens no pēdējiem viesnīcā iegāja Latvijas eksprezidents Valdis Zatlers.
Ķīnas Tautas atbrīvošanas armija (ĶTAA) ir Ķīnas Tautas Republikas bruņotie spēki un viena no pasaulē lielākajām militārajām organizācijām, kuras sastāvā ietilpst sauszemes spēki, jūras spēki, gaisa spēki, raķešu spēki un stratēģiskā atbalsta vienības.
Tā tika izveidota 1927. gadā kā Ķīnas komunistiskās partijas militārais spēks un joprojām saglabā ciešu saikni ar partijas vadību — atšķirībā no daudzām citām valstīm Ķīnā armija formāli nav pakļauta valstij, bet gan Ķīnas Komunistiskajai partijai.
ĶTAA tiek uzskatīta par nozīmīgu spēku Ķīnas militārās un ģeopolitiskās ietekmes stiprināšanā, taču tās vēsture un darbība ir pretrunīgi vērtēta.
Kritiķi pārmet armijai lomu 1989. gada protestu apspiešanā Tjaņaņmeņas laukumā, kā arī pieaugošu militāro spiedienu pret Taivānu un strīdīgajām teritorijām Dienvidķīnas jūrā. Savukārt Ķīnas valdība uzsver, ka ĶTAA galvenais uzdevums esot “valsts suverenitātes aizsardzība un teritoriālās vienotības nodrošināšana”.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "VIDEO: politiķi, žurnālisti un pat NATO virsnieki – Rīgā notikušo Ķīnas armijas svētku viesu rindās esošie liek ieplest acis" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.