Ventspils slimnīcā iegulda 4,8 miljonus eiro - iegādātas jaunas medicīnas iekārtas un modernizēta infrastruktūra
Ventspils slimnīca kļuvusi modernāka – 4,8 miljonu eiro ieguldījums ļāvis iegādāties jaunas medicīnas tehnoloģijas un uzlabot pacientu ārstēšanu. Projekta laikā būtiski papildināts aprīkojums ķirurģijā, oftalmoloģijā, intensīvajā terapijā un citās jomās.
Projekts tika uzsākts 2022. gadā un tā ietvaros veiktas nozīmīgas investīcijas slimnīcas medicīnas tehnoloģiju atjaunošanā un jaunu, inovatīvu iekārtu iegādē. Būtiskākās investīcijas veiktas mugurkaula ķirurģijas profilā (1,28 milj. eiro), oftalmoloģijas (887 tūkst. eiro), medicīnisko gāzu infrastruktūras atjaunošanā (413 tūkst. eiro), endoskopisko izmeklējumu kabinetā (254 tūkst. eiro), hemodialīzes profilā (249 tūkst. eiro) un intensīvās terapijas profilā (186 tūkst. eiro).
Veiktas arī ievērojamas investīcijas operāciju nodrošināšanai un kvalitātes uzlabošanai. Neskaitot mugurkaula ķirurģijas un oftalmoloģijas operācijām nepieciešamās iekārtas un aprīkojumu, operāciju nodrošināšanai Ventspils slimnīcā investēti 497 tūkst. eiro, bet Talsu filiālē – 108 tūkst. eiro.
Ventspils slimnīcā nomainītas divas anestēzijas iekārtas, iegādās pacientu sildīšanas sistēmas, kā arī iegādāts speciāls operāciju galda aprīkojums pacientu pozicionēšanai traumatoloģisko operāciju laikā. Līdz šim specializēts operāciju galds traumatoloģiskām operācijām bija tikai vienā zālē, taču bieži ir nepieciešamība veikt traumatoloģiskās operācijas vienlaicīgi divās zālēs gan neatliekamos gadījumos, gan lai nodrošinātu valsts finansējuma apguvi un pakalpojumu pieejamību, jo slimnīcai ir pietiekami cilvēkresursi, lai nodrošinātu vēl lielāku traumatoloģisko operāciju apjomu.
Šāds aprīkojums ir būtisks, ņemot vērā pieaugošo traumatoloģisko operāciju skaitu Ventspils slimnīcā. Salīdzinājumā ar 2022. gadu 2025. gadā veikto traumatoloģisko operāciju skaits pieaudzis par 83 % jeb 343 operācijām.
Kopš 2022. gada būtiski pieaudzis arī uroloģisko operāciju skaits (2022. gadā – 14, 2025. gadā – 228). Tas bija iespējams, pateicoties tam, ka 2023. gadā projekta ietvaros tika iegādāta uroloģisko operāciju un izmeklējumu iekārta. 2024. gadā projekta ietvaros tika iegādāts arī jauns laparoskopisko operāciju komplekts ginekoloģisko operāciju veikšanai.
Talsu filiāles Operāciju blokam iegādāta anestēzijas iekārta un pacientu sildīšanas iekārta.
Ar Atveseļošanas fonda finansējuma atbalstu nomainīts arī slimnīcas gultu fonds (pārejot uz elektriski regulējamām gultām), papildināts laboratorijas aprīkojums, kā arī iegādāts aprīkojums medicīnas tehnoloģiju programmnodrošinājumam.
Lai stiprinātu slimnīcas IKT infrastruktūru un paaugstinātu pacientu datu drošību, iegādāti jauni serveri, disku masīvi papildināti ar papildu un rezerves diskiem, nomainīti komutatori, uzstādīts jauns ugunsmūris. Veiktie ieguldījumi uzlabo datu drošību un pieejamību, stiprina slimnīcas kiberdrošību un darbības nepārtrauktību, kā arī veicina gatavību dažādām veselības aprūpes nozares krīzes situācijām.
Projekta ietvaros iegādāta arī robotizēta tīrīšanas iekārta gaiteņu un vestibilu uzkopšanai, ievērojami uzlabojot grīdu uzkopšanas kvalitāti un atslogojot personāla darbu.