"Gladiators" pirmo reizi ierodas Latvijā: Rasels Krovs priecēs ar īpašu muzikālu šovu
Miljoniem skatītāju pazīstamais aktieris Rasels Krovs, kurš neaizmirstami atveidoja Maksimu filmā "Gladiators", pirmo reizi kāps uz Latvijas skatuves. "Oskara" balvas laureāts Dzintaru koncertzālē viesosies ar savu muzikālo projektu "Russell Crowe's Indoor Garden Party".
2027.gada 11. jūnijā koncertzālē Dzintari kopā ar grupu “The Gentlemen Barbers” viņš Latvijas publiku iepazīstinās ar savu muzikālo projektu. Biļetes tirdzniecībā Biļešu Serviss tīklā pieejamas no šodienas – 24. jūlija.
Lai gan Rasela Krova vārds visā pasaulē galvenokārt saistās ar ievērojamām lomām kino, tostarp Maksimusa lomu filmā Gladiators, mūzika vienmēr bijusi neatņemama viņa radošās dzīves sastāvdaļa. Jau vairāk nekā četrdesmit gadus viņš raksta dziesmas, bet projekts Russell Crowe's Indoor Garden Party atklāj publikai vēl vienu mākslinieka radošās personības šķautni.
Kopā ar The Gentlemen Barbers – pieredzējušu Austrālijas mūziķu sastāvu – Rasels Krovs rada koncertu, kurā organiski savijas rokmūzika, personiski stāsti, improvizācija un nepastarpināta saruna ar klausītājiem. Kā uzsver pasākuma organizatori, katrs Indoor Garden Party vakars ir atšķirīgs, jo īpašo atmosfēru veido ne tikai mūzika, bet arī spontāna mijiedarbība ar publiku.
"Kino ir profesija, kurā es runāju citu rakstītiem vārdiem. Mūzika ir mana pasaule, kurā varu atvērt savu dvēseli publikai. Mēs ne tikai spēlējam dziesmas – mēs šo vakaru izdzīvojam kopā ar skatītājiem," saka Rasels Krovs
Mākslinieka cienītājiem būs pieejams arī ierobežots skaits Meet & Greet papildbiļešu, kas sniegs iespēju pirms koncerta personīgi satikt Raselu Krovu. Programmā ietilpst sasveicināšanās ar mākslinieku, iespēja apmeklēt aizkulises, kopīga fotogrāfija, kā arī autogrāfs uz līdzpaņemtas piemiņas lietas vai oficiālās koncertatribūtikas.