Sabiedrība
Šodien 14:25
"Vienmēr patīkami uzņemt viesus no citām valstīm" - izīrētājs parāda, kādā stāvoklī Rīgā atstāts komunālais dzīvoklis pēc studenta aizbraukšanas. VIDEO
Soctīklā "TikTok" popularitāti guvis kāds video no komunālā dzīvokļa Rīgā, Barona ielā.
Video autors izrāda komunālo dzīvokli, bet fonā saka: "Barona ielā izīrējam komunālos dzīvokļus. Tai skaitā arī ārzemju studentiem. Tikko viens students tieši izvācies un varam apskatīt, kādā stāvoklī atstāta istabiņa. Kaut kā šitā.
Devies mācīties kaut kur citur laikam. Pie mums vairs nedzīvo. Vienmēr ir patīkami uzņemt viesus no citām valstīm mūsu skaistajā zemē. Piesakās, ja kāds vēlas iztīrīt. Lētākais piedāvājums uzvarēs."
Komentāros cilvēki pieteikušies par 1000 eiro iztīrīt nekārtību. Tikmēr vēl kāds cits vaicā, cik izmaksā mēnesī šāda mājvieta, uz ko saņemta atbilde - 240 eiro. "Students alu nav izdzēris? Un telefonu atstājis? Neticu!" komentē vēl kāds "TikTok" lietotājs.