Ceturtajā Baltijas Starptautiskajā puķu dobju festivālā triumfē Operas apkārtnes kompozīcija
Ceturtajā Baltijas Starptautiskajā puķu dobju festivālā par skaistāko puķu dobi atzīta kompozīcija pie Latvijas Nacionālās operas un baleta.
Ceturtdien, 23. jūlijā, noslēdzās 4. Baltijas Starptautiskais puķu dobju festivāls, kura iniciators ir SIA “Rīgas meži”. Festivāla laikā starptautiska žūrija vērtēja Rīgas, Tallinas un Viļņas skaistākās puķu dobes, iepazīstoties ar stādījumu idejām, augu izvēli, kompozīciju, kvalitāti un kopšanu.
Rīgā par festivāla uzvarētāju atzīta puķu dobe pie Latvijas Nacionālās operas un baleta, kas veltīta dziesmām par Rīgu un tapusi, iedvesmojoties no leģendārās dziesmas “Noktirne”. Šī puķu dobe uzvarēja arī 2025. gada festivālā. Otro vietu ieguva Rīgas atslēgām veltītā dobe Esplanādē, savukārt trešo vietu – ziemciešu dobe Uzvaras parkā, Slokas ielas un Aleksandra Grīna bulvāra krustojumā.
Iedzīvotāju balsojumā simpātiju balvu saņēma vasaras puķu dobe Uzvaras parkā, Slokas ielas un Uzvaras bulvāra krustojumā, kas simboliski ataino Daugavu. Balsojums norisinājās Facebook lapā “Rīgas dārzi un parki”, kur nedēļas garumā ikviens varēja atbalstīt kādu no festivālam izvirzītajām puķu dobēm.
Festivālam Rīgā šogad tika izvirzītas astoņas puķu dobes, tostarp pirmo reizi arī četras ziemciešu dobes. Festivāls apliecināja, ka krāšņus vasaras puķu stādījumus pilsētvidē veiksmīgi papildina ilgtspējīgi un mūsdienīgi apstādījumu risinājumi. Šī gada Rīgas vasaras puķu dobju vienojošā tēma ir pilsētas 825 gadu jubileja. Stādījumi aicina iepazīt Rīgu caur tās vēsturi, kultūru, simboliem un personībām. Ziedu kompozīcijās atainoti Vecrīgas torņi un baznīcu gaiļi, Rīgas atslēgas, kādreizējā Rīdzenes upe un Daugava, māksla, dzeja un mūzika.
Katras dobes krāsas, formas un augu ritms veidots kā atsevišķs stāsts par Rīgu. Stādījumi ne tikai rada pilsētā svētku noskaņu, bet arī ļauj rīdziniekiem un pilsētas viesiem uz pazīstamām vietām paraudzīties no cita skatpunkta. “Šī gada vasaras puķu dobēs stāstām Rīgas stāstus – ar krāsām, augiem un pilsētai raksturīgiem simboliem. Katram stādījumam ir sava ideja, taču kopā tie veido krāšņu un daudzveidīgu Rīgas jubilejas vēstījumu,” uzsver SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte Ligita Tomiņa.
Ainavu arhitektes izloloto ieceri ikdienā īsteno un par stādījumiem rūpējas “Rīgas mežu” daļas “Dārzi un parki” Rīdzenes un Pārdaugavas iecirkņu speciālisti un dārznieki.
Viļņā starptautiskā žūrija pirmo vietu piešķīra ārstniecības augu dobei, otro vietu – puķu dobei pie Svētā Pētera un Pāvila baznīcas, bet trešo vietu – stādījumiem Neres upes krastmalā. Iedzīvotāju balsojumā par iecienītāko atzīta puķu dobe pie Svētā Pētera un Pāvila baznīcas.
Tallinā pirmo vietu ieguva Kadriorgas parka svītrainā vasaras puķu dobe, otro vietu – Botāniskā dārza ziemciešu dobe, bet trešo vietu – Tallinas Zooloģiskā dārza jauktais ziemciešu un vasaras puķu stādījums. Kadriorgas parka svītrainā vasaras puķu dobe saņēma arī Tallinas iedzīvotāju simpātiju balvu. Festivālā piedalījās Baltijas galvaspilsētu apstādījumu apsaimniekotāji – SIA “Rīgas meži”, “Vilniaus miesto parkai” un “Kadrioru park”.
Baltijas Starptautiskais puķu dobju festivāls izveidots kā profesionālās pieredzes apmaiņas platforma, lai iepazītu dažādas pilsētvides apstādījumu veidošanas un kopšanas pieejas, kā arī sekmētu jaunu, ilgtspējīgu risinājumu izmantošanu Baltijas galvaspilsētās. Lai gan festivāls ir noslēdzies, rīdzinieki un pilsētas viesi arī turpmāk aicināti aplūkot Rīgas parkos un skvēros izveidotos ziedu stādījumus, iepazīstot tajos ietvertos pilsētas jubilejas stāstus.
Ceturtā Baltijas Starptautiskā puķu dobju festivāla rezultāti
Rīgā
- vieta – puķu dobe pie Latvijas Nacionālās operas un baleta;
- vieta – dobe “Atslēgas” Esplanādē;
- vieta – ziemciešu dobe Uzvaras parkā, Slokas ielas un Aleksandra Grīna bulvāra krustojumā.
Iedzīvotāju simpātiju balva – vasaras puķu dobe Uzvaras parkā, Slokas ielas un Uzvaras bulvāra krustojumā.
Viļņā
- vieta – ārstniecības augu dobe;
- vieta – puķu dobe pie Svētā Pētera un Pāvila baznīcas;
- vieta – puķu dobes Neres upes krastmalā.
Iedzīvotāju simpātiju balva – puķu dobe pie Svētā Pētera un Pāvila baznīcas.
Tallinā
- vieta – Kadriorgas parka svītrainā vasaras puķu dobe;
- vieta – Tallinas Botāniskā dārza ziemciešu dobe;
- vieta – Tallinas Zooloģiskā dārza ziemciešu un vasaras puķu dobe.
Iedzīvotāju simpātiju balva – Kadriorgas parka svītrainā vasaras puķu dobe.