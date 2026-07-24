Nozaga divus velosipēdus un mēģināja aizbēgt ar vilcienu - plāns izjuka pēdējā brīdī
Pirmdienas, 20. jūlija, vakarā Jelgavas pašvaldības policija, pateicoties pilsētas videonovērošanas kamerām, Stacijas ielā operatīvi reaģējusi uz, iespējams, plānotu velosipēda zādzību. Pamanot personu, kura aizdomīgi ložņā gar novietotajiem divriteņiem, uz notikuma vietu nekavējoties nosūtīta patruļpolicijas ekipāža.
Ierodoties notikuma vietā, patruļpolicisti no videonovērošanas inspektoriem saņēma jaunāko informāciju par personas pārvietošanos – vienu velosipēdu viņš jau bija paspējis paslēpt krūmos aiz veikala “Narvesen”, bet ar otru devās stacijas perona virzienā.
Policijas darbinieki nekavējoties devās uz peronu, kur stāvēja vilciens maršrutā Jelgava–Rīga. Pieņemot lēmumu pārbaudīt transportlīdzekli, inspektori, iekāpjot tuvākajā vagonā, velosipēdu turētājā pamanīja novietotu divriteni un tam blakus sēdošu personu, kura pilnībā atbilda videonovērošanā fiksētajam aprakstam.
Aizdomās turētā persona kopā ar velosipēdu tika izvadīta no vilciena vagona paskaidrojumu sniegšanai. Ņemot vērā lietas apstākļus un aizdomas par noziedzīgu nodarījumu, uz notikuma vietu izsauca Valsts policijas darbiniekus, kuri ieradās un pārņēma izsaukumu tālākajām izmeklēšanas darbībām un lietas apstākļu noskaidrošanai.