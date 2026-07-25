Beidzot ērtāk un drošāk: Saulkrastu dzelzceļa stacijas apkārtne piedzīvojusi vērienīgas pārmaiņas
Ap Saulkrastu dzelzceļa staciju tapis viens no nozīmīgākajiem pēdējo gadu infrastruktūras attīstības projektiem, kas ilgtermiņā būtiski uzlabos iedzīvotāju un viesu pārvietošanās iespējas, satiksmes drošību un piekļuvi sabiedriskajam transportam, informē Saulkrrastu novada pašvaldība.
Būvdarbi norisinājās Alfrēda Kalniņa ielā, Krūmu ielā, kā arī dzelzceļa stacijas pieguļošajā teritorijā, pārvēršot to par modernu un mūsdienu prasībām atbilstošu mobilitātes punktu.
Kas jauns stacijas apkārtnē un ielās?
Lai pilsētvidi padarītu draudzīgāku gan kājāmgājējiem, gan autovadītājiem, projekta ietvaros paveikti vairāki būtiski darbi:
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Jauns "Park & Ride" stāvlaukums: Ērta iespēja atstāt auto tiem, kas tālāko ceļu vēlas turpināt ar vilcienu vai autobusu. Izbūvētas vietas 120 vieglajām automašīnām un diviem autobusiem.
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Mūsdienīga mikromobilitāte Alfrēda Kalniņa ielā: Gandrīz kilometra garumā (865 metri) un sešu metru platumā izveidots apvienotais velosipēdu un gājēju ceļš. Satiksmes drošības uzlabošanai pie Neibādes un Bīriņu ielām izbūvēti ātrumvaļņi un paceltie krustojumi. Tāpat ierīkotas jaunas gājēju pārejas un ērts velosipēdu šķērsojums Raiņa ielas krustojumā.
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Krūmu ielas pārbūve: Vairāk nekā 200 metru garumā atjaunota brauktuve, ieklājot gan asfaltbetonu, gan bruģakmeni, kā arī izveidots divus metrus plats gājēju un veloceļš. Pie AS "Latvijas dzelzceļš" projektētās šķērsojuma vietas radītas vēl 10 jaunas autostāvvietas.
- Modernizēts stacijas laukums: Laukums tagad ir pilnībā labiekārtots. Te pieejamas gan vaļējas, gan segtas velonovietnes, kas aprīkotas pat ar speciālu velosipēdu apkopes stendu. Izvietotas jaunas informatīvās norādes, īslaicīgās apstāšanās vietas automašīnām un ērtas sabiedriskā transporta pieturvietas.
Padomāts arī par vidi
Līdzās apjomīgajiem ceļu un stāvlaukumu būvdarbiem liela uzmanība pievērsta tam, lai teritorija būtu patīkama un funkcionāla. Visā pārbūvētajā zonā ir ierīkots moderns apgaismojums un izbūvēta lietus ūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēma. Lai radītu mājīgāku atmosfēru, veikta teritorijas apzaļumošana un uzstādīti atpūtas soliņi.
Šī modernā mobilitātes punkta izveide prasījusi ievērojamus līdzekļus – kopējās projekta izmaksas sasniedz 2 983 557,49 eiro. Lauvas tiesu no šīs summas jeb 2 465 750 eiro sedz Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējums. Projekts īstenots ar mērķi mazināt emisijas transporta sektorā un veikt videi draudzīgus uzlabojumus sabiedriskā transporta sistēmā, padarot Rīgas metropoles areālu zaļāku un iedzīvotājiem pieejamāku.