Nedēļas nogalē Saulkrastos svētku laikā noteikti satiksmes ierobežojumi; būs izmaiņas arī autobusu kustībā
Šajā nedēļas nogalē Saulkrastu novada svētku laikā ir noteikti vairāki satiksmes ierobežojumi. Satiksmes ierobežojumu dēļ būs izmaiņas arī reģionālo autobusus reisos un dažas pieturas pasažieriem īslaicīgi nebūs pieejamas, informē Saulkrastu novada pašvaldība.
25. jūlijā no plkst. 11.00 līdz 11.30 Saulkrastu novada svētku gājiena laikā būs satiksmes ierobežojumi posmā Skolas iela – Smilšu iela – Ainažu iela (no Smilšu ielas līdz Pirmajai ielai/ Saulkrastu Meža parkam) un satiksme būs slēgta. Reģionālie autobusi pasākumu apbrauks pa Pērses, Skolas, Raiņa un A. Kalniņa ielām.
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, jo statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot direkcijas kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621 (automātiskais atbildētājs).
Portāls Jauns.lv jau vēstījis, ka Saulkrastos novada svētkus svinēs ar vērienu. Šogad organizatori parūpējušies par īpaši emocionālu un daudzveidīgu programmu.