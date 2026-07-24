No veciem radiatoriem līdz mākslas darbiem: Aizputē notiks iespaidīgs čuguna liešanas šovs
Aizputē jau vairāk nekā divas desmitgades turpinās neparasta tradīcija – veci čuguna radiatori pārtop mākslas darbos. No 27. jūlija līdz 8. augustam pilsētā norisināsies 22. Starptautiskais čuguna mākslas simpozijs, kura kulminācijā apmeklētāji varēs klātienē vērot iespaidīgo čuguna liešanas procesu uguns un metāla ieskautā brīvdabas šovā.
Simpozija kulminācija gaidāma 7. augustā Tebras upes krastā, Krasta ielas galā, kur notiks tradicionālais čuguna liešanas šovs un eksperimentālās mūzikas performance. No plkst. 18.00 līdz 23.00 apmeklētāji varēs vērot čuguna skulptūru liešanas procesu brīvdabā, savukārt plkst. 21.00 uzstāsies eksperimentālās mūzikas projekts “Vaaks Vakuums”.
Šogad simpozijā piedalīsies vairāk nekā 50 mākslinieku no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Polijas, Ungārijas, Slovākijas, Nīderlandes, Beļģijas, Horvātijas, Itālijas, Kanādas un Honkongas.
No radiatora līdz mākslas darbam
Starptautiskais čuguna mākslas simpozijs Aizputē aizsākās 2009. gadā, kad pēc mākslinieka Kārļa Alaiņa ierosinājuma darbnīcu un rezidenču centrā SERDE notika sestais simpozijs. Pirms tam tas bija norisinājies Valkā, Rīgā un Liepājas Karostā,
Kultūras un informācijas centrā K@2. Sadarbību ar SERDES kolektīvu Kārlis Alainis uzsāka 2008. gadā, un kopš tā laika simpozijs kļuvis par ikgadēju Aizputes kultūras dzīves tradīciju.
Čuguns ir īpaši piemērots liešanai un radošiem eksperimentiem. Simpozijā kā izejmateriālu izmanto savu laiku nokalpojušus čuguna radiatorus. Mākslinieku pieredze rāda, ka padomju laikā ražotie radiatori sadalās liešanai piemērota izmēra gabalos. Tos sajauc ar koksa oglēm, izkausē un lej iepriekš sagatavotās formās, radot skulptūras. Lai gan tehnoloģiskais process ir sarežģīts, tas ir pilnībā pielāgots īstenošanai brīvdabā.
Kārlis Alainis studējis tēlniecību Latvijas Mākslas akadēmijā, kā arī 1992.–1993. gadā Humbolta Valsts universitātes Tēlniecības nodaļā Kalifornijā, ASV. Simpozijā ik gadu piedalās gan profesionāli tēlnieki un studenti, gan ārvalstu mākslinieki, tostarp speciālisti, kuri līdzīgus notikumus rīko savās mītnes zemēs. Starptautiskais dalībnieku loks veicina zināšanu apmaiņu, radošu sadarbību un jaunu profesionālo kontaktu veidošanos.
Čuguna liešanas šovs ir vizuāli iespaidīgs un mākslinieciski nozīmīgs notikums. Ikviens interesents 7. augustā aicināts doties uz Tebras upes krastu Aizputē un klātienē vērot, kā uguns, metāls un mākslinieku ieceres pārtop unikālās čuguna skulptūrās.
Rīkotāji un atbalstītāji
Pasākumu organizē Kārlis Alainis, SIA “Aveido” un darbnīcu un rezidenču centrs SERDE.
Atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, Latvijas Mākslas akadēmija un Erasmus+.
22. Starptautisko čuguna mākslas simpoziju īsteno darbnīcu un rezidenču centrs SERDE ar nodibinājuma “Nodibinājums Liepāja 2027” finansiālu atbalstu. Projekts tiek īstenots programmas “Liepāja 2027” ietvaros, izmantojot Kultūras ministrijas, Liepājas valstspilsētas, Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadu un Valsts kultūrkapitāla fonda piešķirto finansējumu. “Liepāja 2027” programmu atbalsta galvenais partneris vides izglītības un ilgtspējas jomā AS “CleanR Grupa”, galvenais partneris mobilitātes un starptautiskās komunikācijas jomā AS “airBaltic Corporation”, partneris juridiskajos jautājumos SIA “Sorainen ZAB” un sauszemes mobilitātes partneris SIA “Lux Express Latvia”. Informē VSIA “Latvijas Sabiedriskais medijs” un AS “KURZEMES RADIO”.