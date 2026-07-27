"Pie mums var izdzīvot tikai no akcijām" - populāru produktu cenas Norvēģijā un Latvijā izbrīna rīdzinieci
Tie, kuri kādreiz bijuši Norvēģijā, noteikti būs ievērojuši, ka tā nav lēta valsts. Sevišķi, ja runa ir par pārtikas produktiem.
Tomēr arī algas šajā valstī ir krietni lielākas nekā Latvijā. Tāpēc kādu Rīgas iedzīvotāju sevišķi pārsteidz fakts, ka daži populāri pārtikas produkti Norvēģijā maksā tikpat vai pat lētāk nekā pie mums.
Šoreiz viesojoties Norvēģijā un apmeklējot vietējos pārtikas veikalus, sievietei īpaši acīs iekritušas divu konkrētu produktu - pesto un tumšās šokolādes - cenas. Šīs divas preces viņa mēdz iegādāties diezgan regulāri. Tāpēc ieraugot to cenu Norvēģijā, viņai radās jautājums:
Kāpēc, piemēram, "Lindt" tumšā šokolāde Norvēģijā maksā 4 eiro, bet Latvijā ļoti populārajā veikalā "Rimi" - vairāk nekā 6. Ja paveicas un ir akcija, tad šo šokolādi var nopirkt par apmēram 4 eiro un 85 centiem.
Sieviete neapgalvo, ka šokolāde ir pirmās vajadzības prece, taču vai tad cilvēki nevēlas sevi kādreiz iepriecināt ar kaut ko gardu? Sevišķi, ja cenšas izvēlēties veselīgākas alternatīvas, jo kā zināms tumšajai šokolādei ir priekšrocības salīdzinājumā ar citiem veidiem.
Līdzīgs novērojums par pesto, kas nopērkams arī veikalā "Maxima", un tāpat kā "Rimi", tā pilnā cena ir 4 eiro. Ja ir akcija, tad izdodas iegādāties par 2 eiro un 80 centiem. Bet pamata cena par šo pesto Norvēģijā - 2 eiro un 73 centi.
"Jā, varbūt tas skan pārspīlēti, bet man tiešām liekas, ka vidēji parastais vai sauc kā gribi latvietis Latvijā var izdzīvot tikai pērkot akcijas preces. Nemaz nerunājot, ja jāpabaro vesela ģimene un pelna vidējo algu, izmaksās par mājokli un pārtiku aiziet ievērojama summa. Būtībā sanāk tāda kā izdzīvošana, nevis priekpilna dzīve," viņa secina.
Kontekstā par pārtiku, rīdziniece dalījās ar vēl kādu novērojumu - Norvēģijā reti, bet arī mēdz būt akcijas preces, piemēram, dienas izskaņā par pusi cenas var iegādāties ļoti labus un svaigus produktus.
"Bet pie mums naudu prasa par pienu, kuram nākošajā rītā beidzas termiņš, vai pussapuvušiem kartupeļiem, sīpoliem, burkāniem vai citiem augļiem un dārzeņiem. Katru reizi redzot šos "izcilos" piedāvājums paliek kauns," saka rīdziniece.