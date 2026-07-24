Rīgā un tās apkārtnē notiks militārās mācības - iedzīvotājus aicina nesatraukties
No 27. līdz 31. jūlijam Rīgā un tās apkārtnē Nacionālie bruņotie spēki (NBS) organizēs starptautisku kinologu un dienesta suņu militārās mācības sprāgstvielu meklēšanā.
Mācību laikā Latvijas un sabiedroto valstu karavīri un aizsardzības institūciju pārstāvji kopā ar dienesta suņiem pilnveidos spējas kinoloģijas jomā, trenējot sprāgstvielu meklēšanu dažādos infrastruktūras objektos. Mācības notiks pilsētvidē, lai lai pilnveidotu sprāgstvielu meklēšanas spēju realitātei pietuvinātos apstākļos.
Mācībās piedalīsies kinologi un dienesta suņi no piecām valstīm, tostarp Latvijas, veicinot starptautisko sadarbību un pieredzes apmaiņu, kā arī stiprinot Latvijas aizsardzības un iekšējās drošības spējas.
Kinologu un dienesta suņu militārās mācības norisināsies vairākos infrastruktūras objektos Rīgā, tostarp Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, dzelzceļa pieturas "Depo" apkārtnē, Latvijas Valsts radio un televīzijas centra tornī Zaķusalā, kā arī citos objektos.
Iedzīvotājus aicina nesatraukties
Mācību laikā Rīgā, tostarp Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, dzelzceļa stacijas "Depo" apkārtnē, Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centra torņa apkārtnē, kā arī citviet var būt redzami karavīri, kinologi un dienesta suņi.
Mācību laikā tiks izmantotas spridzināšanas ierīču imitācijas un skaņas efekti, kas nerada draudus sabiedrības drošībai un nodrošina reālai videi pietuvinātus mācību apstākļus. Pateicamies iedzīvotājiem par atbalstu Latvijas drošības stiprināšanā!