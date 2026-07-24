Ugunsgrēks biedrības "Tavi draugi" centrālajā ēkā
Labdarības organizācijas telpās plašais ugunsgrēks izcēlās aizvadītās nedēļas nogalē, kad telpas plašā apmērā - 250 kvadrātmetru platībā. Biedrība "Tavi draugi" ...
FOTO: ļaunprātīgi aizdedzināta labdarības biedrības "Tavi draugi" centrālā ēka. Izmeklēšanā iesaistās VDD
Aizvadītās nedēļas nogalē, 19. jūlijā, plašs ugunsgrēks iznīcināja labdarības biedrības "Tavi draugi" centrālo ēku, kas sniedz humāno atbalstu Latvijas un Ukrainas iedzīvotājiem. Zināms, ka "Tavi draugi" teritorijā Rīgā, Lapeņu ielā 23, notikusi ielaušanās un dedzināšana bijusi ļaunprātīga.
Ugunsgrēka rezultātā nodarīti nopietni kaitējumi biedrības birojam, noliktavai un loģistikas centram. Ugunsgrēkā izdegusi platība 250 kvadrātmetru apjomā, un postījumi nodarīti visai biedrības nomātajai ēkai 1000 kvadrātmetru platībā. Nodarīto zaudējumu apjoms pašreiz vēl nav zināms, bet ir skaidrs, ka nodeguši gan Latvijas, gan Ukrainas iedzīvotājiem un armijai paredzētie ziedojumi. Šobrīd notiek nozieguma izmeklēšana un biedrība sadarbojas ar atbildīgajiem dienestiem. Neviens cilvēks ugunsgrēkā nav cietis.
"Ugunsgrēka cēlonis ir ļaunprātīga dedzināšana, novērošanas kameru video ieraksti ir nodoti atbildīgajiem dienestiem un tiek skaidroti nozieguma veicēju motīvi," ziņo "Tavi draugi" vadītājs Ulvis Noviks.
"Tavi draugi" darbs nav pārtraukts un [...] esam pateicīgi visiem, kuri jau sniedz atbalstu mūsu darbības nodrošināšanai un lūdzam palīdzību un iesaisti, lai darbs turpinātos." Neskatoties uz notikušo, biedrības "Tavi draugi" darbs turpinās gan Latvijas iedzīvotāju, gan Ukrainas atbalstam. Turpinās:
- ziedojumu pieņemšana un šķirošana, ziedojumu nosūtīšana Ukrainas civiliedzīvotājiem un armijai;
- pārtikas paku izdale trīs reizes nedēļā maznodrošinātajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem un grūtības nonākušajiem Latvijas iedzīvotājiem;
- autotransporta departamenta darbs (ziedoto un dzērājšoferiem konfiscēto automašīnu nogādāšana Ukrainā bez atlīdzības);
- maskēšanās tīklu pīšanas darbnīcas visā Latvijā, Ukrainas civilās infrastruktūras atjaunošanas projekti Čerņihivas apgabalā un citi labdarības projekti.
Darbu turpina arī biedrības Labdarības veikals Rīgā, Ģertrūdes ielā 32, kā arī konceptveikals "Spogulis" Ģertrūdes ielā 23. Tāpat arī turpinās ziedojumu pieņemšana pie biedrības noliktavas Lapeņu ielā 23, kur novietots ziedojumiem paredzēts konteiners.
Izmeklēšanā iesaistās VDD
Valsts drošības dienests (VDD) norāda, ka sniedz atbalstu Valsts policijai biedrības notikušā ugunsgrēka izmeklēšanā. "Valsts drošības dienests atbilstoši kompetencei sniedz atbalstu Valsts policijai naktī uz 19. jūliju biedrības "Tavi draugi" centrālajā ēkā un noliktavā Rīgā, Lapeņu ielā 23 notikušā ugunsgrēka izmeklēšanā," norāda VDD.
"Ņemot vērā Krievijas pēdējos gados organizētās kaitnieciskās darbības Latvijā un citās NATO un Eiropas Savienības dalībvalstīs, nevar pilnībā izslēgt versiju, ka ugunsgrēks, iespējams, varētu būt izraisīts Krievijas interesēs," skaidro drošībnieki.
"Institūcijas, kas sniedz atbalstu Ukrainai, jau ilgstoši ir vieni no Krievijas specdienestu prioritārajiem kaitniecisko darbību mērķiem Eiropā. Dienesti sniegs plašāku informāciju par noskaidroto, kolīdz tas būs iespējams."
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) ziņo, ka izsaukumu uz Lapeņu ielu saņēma naktī uz svētdienu pēc plkst. 3.00. Ugunsgrēka dzēšanas darbos piedalījās 13 glābēji ar četrām autocisternām. Dzēšanas darbi turpinājās aptuveni trīs stundas.