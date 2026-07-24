Starptautiskā Garīgās mūzikas festivāla mēģinājums
Ticis aizvadīts kora "Latvija" lolotā Starptautiskā Garīgā mūzikas festivāla mēģinājums.
FOTO: diriģents Māris Sirmais ar kori "Latvija" gatavojas Starptautiskajam Garīgās mūzikas festivālam
Jauns.lv sniedz ieskatu kā Valsts Akadēmiskais koris "Latvija" ar tās māksliniecisko vadītāju Māri Sirmo priekšgalā, gatavojas jau 29. Starptautiskajam Garīgās mūzikas festivālam.
Starptautiskais Garīgās mūzikas festivāls tiks atklāts 14. augstā un līdz 10. septembrim ar četriem koncertiem priecēs klausītājus Rīgā un Viļakā, informē festivāla pārstāve Zane Skrauča.
Festivāla atklāšanas koncertā “PIRMATSKAŅOJUMI” 14. augustā Rīgas Sv. Pētera baznīcā četru latviešu komponistu jaundarbi Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” un diriģenta Māra Sirmā sniegumā piedzīvos pirmo satikšanos ar klausītājiem. Raivis Misjuns radījis divus darbus kā veltījumus šīgada komponistiem – jubilāriem. Skaņdarbs jauktajam korim un kontrabasam “Mēness svīta un SAULE”, ko koncertā spēlēs pats komponists, veltīts Pēterim Vaskam 80-gadē, savukārt kompozīcija “Rāmi, rāmi…” korim a cappella tapusi kā suminājums Paulam Dambim 90-gadē. Andris Dzenītis iedzīvinājis sava vectēva māsas – dzejnieces, literātes un tulkotājas Zelmas Dzenītes – dzeju, radot piecdaļīgu ciklu jauktajam korim “Zelmas dziesmas”. Andreja Selicka skaņdarbs “Pashas rītausmas dziedājums Saulei – Kristum”, atbilstoši koncerta datumam, veltīts Dievmātei un veidots antifonāri korim a cappella, atbilstoši senai dievkalpojumu tradīcijai. Savukārt Matīsa Čudara jaundarbs “Two Rumi Settings” balstīts persiešu dzejnieka Rumi tekstos.
Koncertprogramma, kas 29. augustā izskanēs Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā kora “Latvija” un tā mākslinieciskā vadītāja Māra Sirmā sniegumā, iesākas ar vienu no spilgtākajiem 20. gadsimta garīgās mūzikas opusiem – šveiciešu komponista Franka Martēna (Frank Martin) Mesu dubultkorim a cappella, mūzikas kritiķu aprindās dēvētu par renesanses mesu, kas pazudusi laikā. Tai seko latviešu komponistu programma, aptverot Jura Vaivoda, Jāņa Ivanova, Riharda Dubras, Ilonas Rupaines, Lauras Jēkabsones un Ērika Ešenvalda garīgās un tautas mūzikas opusus. Koncertu Viļakā klausītājiem būs iespēja apmeklēt bez ieejas maksas.
4. septembrī Rīgas Sv. Pētera baznīcā pie Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra diriģenta pults stāsies pasaulslavenais latviešu diriģents Andris Poga, dievnama akustikā iedzīvinot vācu romantisma pērles un kādu laikmetīgās franču mūzikas jaundarbu. Programmu “POGA. Brāmss un Montalbeti” veido divi vienā laikā tapuši Johannesa Brāmsa (Johanness Brahms) opusi – Schicksalslied (op. 54) – viens no nozīmīgākajiem Brāmsa vokāli simfoniskajiem darbiem, kā arī “Alta rapsodija” (op. 53), ko atskaņos Zanda Švēde, kora “Latvija” vīru grupa un LNSO. Programmu turpinās kāds Latvijas pirmatskaņojums – mūsdienu franču komponista Ērika Montalbeti (Eric Montalbetti) Fragments pour une messe, kurā korim “Latvija” un LNSO pievienosies poļu tenors Macejs Kvasņikovskis (Maciej Kwaśnikowsky).
Festivāla noslēguma koncerts “VASKAM 80” 10. septembrī Rīgas Domā izskanēs, godinot komponista Pētera Vaska muzikālo devumu un jaunradi. Programmai, ko diriģenta Māra Sirmā vadībā atskaņos Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”, LNSO un soprāns Ilze Grēvele-Skaraine, izvēlēti pēdējās piecās desmitgadēs radīti opusi, kas apliecina ticības un dievišķās paļāvības spēku – “Pater Noster”, “Viatore”, “Credo”, “Lūgšana mātei”, “Laudate Dominum”, kā arī jaundarbs, kas koncertā piedzīvos pirmatskaņojumu – “Ticība”.