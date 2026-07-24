Prokremliskais aktīvists Samuļs nāk klajā ar "sensacionālu atklāsmi" par tradicionālajām vērtībām Latvijā. Neērti paliek pat Mamikinam. VIDEO
Prokremliskais aktīvists Romāns Samuļs izplata kārtējos absurdos melus - balstoties uz saviem novērojumiem iepazīšanās portālā, viņš nonācis pie "sensacionāliem zinātniskiem" secinājumiem par tradicionālajām vērtībām Latvijā.
Samuļs iepazīšanās portālā veicis "socioloģisko pētījumu" un paziņoja, ka Latvijā geju un lesbiešu ir 50 reizes vairāk nekā heteroseksuāļu.
Romāns izanalizējis iepazīšanās portālu "Gribu.lv" un secinājis, ka homoseksuālu cilvēku Latvijā esot 50 reizes vairāk nekā heteroseksuāļu.
Pēc viņa teiktā, ja sludinājumu, kuros sieviete meklē vīrieti vai vīrietis meklē sievieti, ir ap 10 tūkstošiem, tad līdzīgu geju un lesbiešu sludinājumu esot aptuveni 500 tūkstoši. Viņaprāt, ar to nodarbojas teju visa Latvija.
Ar šo statistiku Samuļs lepni uzstājās Baltkrievijas valsts radio propagandas raidījuma tiešraidē.
Romāns baidās, ka viņš ar šiem cilvēkiem, iespējams, kādreiz ir sasveicinājies, paspiežot roku.
Video vērojama arī Mamikina apmulsusī sejas izteiksme, dzirdot šo "atklāsmi".