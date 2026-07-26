Aicina izteikt viedokli par Līvānu pilsētas svētkiem "Līvāniem 100"
Foto: Ivars Soikāns/LETA
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Aicina izteikt viedokli par Līvānu pilsētas svētkiem "Līvāniem 100"

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17. un 18. jūlijā ar plašu un daudzveidīgu programmu kopīgi atzīmējām Līvānu pilsētas simtgades svētkus “Līvāniem 100”, informē pašvaldībā.

Aicina izteikt viedokli par Līvānu pilsētas svētki...

Svētku norises ietvēra aktivitātes jauniešiem, ģimenēm un senioriem, sporta pasākumus, koncertus, svētku balli un krāšņu salūtu.

Lai izvērtētu svētku norisi, apzinātu nepieciešamos uzlabojumus un veiksmīgāk plānotu turpmākos pasākumus, aicinām iedzīvotājus un pilsētas viesus piedalīties aptaujā un dalīties savā viedoklī.

Aptauja ir anonīma, un to elektroniski iespējams aizpildīt līdz 7. augustam: https://www.visidati.lv/tk/12630771/

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