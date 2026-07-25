Dambja pārrāvuma dēļ applūdis ceļš pie Dursupes tilta Jaunpļavās
Pēc intensīvām lietavām un Dursupes dzirnavezera dambja pārraušanas Talsu novadā ūdens straume appludinājusi Tukuma novada autoceļa Ezernieki–Jaunpļavas–Rindzele posmu pie Dursupes tilta, ūdens līmenim sasniedzot 3,5 metrus. Atbildīgie dienesti aicina autovadītājus ievērot satiksmes ierobežojumus un izvēlēties alternatīvus maršrutus.
Naktī no 21. uz 22. jūliju pēc intensīvajām lietavām un Dursupes dzirnavezera dambja pārraušanas Talsu novadā ūdens straume sasniegusi arī Tukuma novada teritoriju, appludinot pašvaldības autoceļa Ezernieki–Jaunpļavas–Rindzele posmu pie Dursupes tilta, informē pašvaldībā.
Saskaņā ar saņemto informāciju 21. jūlijā ap plkst. 23.00 ūdens masa jau bija sasniegusi Jaunpļavas un Dursupes tilta apkārtni. Ūdens līmenis pie tilta pieauga līdz maksimālajai 3,5 metru atzīmei, appludinot Tukuma novada pašvaldības autoceļa Ezernieki–Jaunpļavas–Rindzele posmu pie Dursupes tilta.
Atbildīgie dienesti seko situācijas attīstībai un aicina autovadītājus būt īpaši piesardzīgiem, ievērot satiksmes ierobežojumus un nepieciešamības gadījumā izvēlēties alternatīvus pārvietošanās maršrutus.