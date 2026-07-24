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FOTO: bojājumu dēļ slēdz autoceļu posmus Gambija-Poļi-Mežmuiža un Ozoli-Kukuri
Intensīvo lietavu radīto bojājumu dēļ Valdgales pagastā slēgti pašvaldības ceļu posmi Gambija–Poļi–Mežmuiža un Ozoli–Kukuri. Iedzīvotāji aicināti rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem, informē pašvaldībā.
Fotogrāfe: Zaiga Toropova
Intensīvo nokrišņu radīto bojājumu dēļ Ģibuļu un Valdgales pagastu apvienības teritorijā, Valdgales pagastā, ir slēgti pašvaldības autoceļu posmi Gambija–Poļi–Mežmuiža un Ozoli–Kukuri.
Fotogrāfe: Zaiga Toropova
Fotogrāfe: Zaiga Toropova
Autors: Sabiedrisko attiecību nodaļa