FOTO: bojājumu dēļ slēdz autoceļu posmus Gambija–Poļi–Mežmuiža un Ozoli–Kukuri
Novadu ziņas

FOTO: bojājumu dēļ slēdz autoceļu posmus Gambija-Poļi-Mežmuiža un Ozoli-Kukuri

Novadu ziņu nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Intensīvo lietavu radīto bojājumu dēļ Valdgales pagastā slēgti pašvaldības ceļu posmi Gambija–Poļi–Mežmuiža un Ozoli–Kukuri. Iedzīvotāji aicināti rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem, informē pašvaldībā.

FOTO: bojājumu dēļ slēdz autoceļu posmus Gambija–P...

Slēgti ceļa posmi Fotogrāfe: Zaiga Toropova

Intensīvo nokrišņu radīto bojājumu dēļ Ģibuļu un Valdgales pagastu apvienības teritorijā, Valdgales pagastā, ir slēgti pašvaldības autoceļu posmi Gambija–Poļi–Mežmuiža un Ozoli–Kukuri.

Ceļa slēgšana Fotogrāfe: Zaiga Toropova

Ceļa slēgšana Fotogrāfe: Zaiga Toropova

Autors: Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tēmas

Talsu novads

Citi šobrīd lasa