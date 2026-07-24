Spēcīgo lietavu sekas Talsu pusē
Spēcīgo lietavu dēļ Talsu pusē ir applūduši vai izskaloti vairāki valsts autoceļu posmi, tādēļ atsevišķi ceļi satiksmei ir slēgti un ...
Noskaidrots, cik izmaksās plūdu izpostīto autoceļu atjaunošana Talsu novadā
Lai atjaunotu plūdu sagrautos autoceļus Talsu novadā, būs nepieciešams aptuveni pusmiljons eiro, ziņo VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).
Kā norāda LVC, reģionālā autoceļa Sloka–Talsi (P128) posmu plānots atjaunot četru līdz piecu mēnešu laikā. Patlaban jau ir likvidēti visi lokālie izskalojumi, kā arī pārrāvumi vietējās nozīmēs grants autoceļos, kas bija cietuši Talsu apkārtnē stipro lietavu laikā.
Šie darbi provizoriski izmaksās līdz 70 000 eiro, pēc visu darbu pabeigšanas izdevumi tiks precizēti. Slēgts vēl paliek vietējās nozīmes autoceļš Pastende–Iliņi–Spāre (V1385) pie Iliņiem (13,5 km), kas joprojām ir applūdis.
Savukārt reģionālais autoceļš P128, kas naktī no 21. uz 22. jūliju cieta visvairāk, paliek slēgts, jo tā bojājumus nevar novērst ar ikdienas uzturēšanas darbiem. Lai atjaunotu satiksmi P128 maršrutā, tuvāko divu nedēļu laikā ir plānots izbūvēt pagaidu apbraucamo ceļu pārrāvuma vietai, izmantojot valsts materiālajās rezervēs esošās caurtekas. Plānots, ka darbus veiks AS "LAU infra", kas nodrošina valsts autoceļu uzturēšanu šajā reģionā.
Paralēli pagaidu ceļa izbūvei, LVC tiltu inženieri ir izvērtējuši potenciālās caurtekas un ceļa posma atjaunošanas iespējas. Speciālisti secinājuši, ka esošās 1987. gadā būvētās caurtekas saglabāšana nebūtu tehniski un ekonomiski racionāla, jo tās dzelzsbetona elementi ir sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī plūdu ūdeņu ietekmē ir savstarpēji nevienmērīgi nobīdījušies un nosēdušies.
Līdz ar to jau šonedēļ LVC gatavo cenu aptauju jauna tehniska risinājuma izstrādei P128 caurtekas un ceļa posma pārbūvei. Plānots, ka risinājuma izstrāde un būvdarbi tā realizācijai aizņems no četriem līdz pieciem mēnešiem, kas nozīmē, ka P128 posms varētu tikt atjaunots līdz šī gada beigām. Kopējās darbu izmaksas šajā posmā tiek lēstas ap 400 000 eiro
Kā zināms, naktī no 21. uz 22. jūliju Talsu apkārtnē plūdu ūdeņu dēļ cieta arī vairāki valsts vietējās nozīmes autoceļi. Daudzviet veidojās lokāli izskalojumi grants segumā, bet lielākie bojājumi bija uz šiem ceļiem:
- Liepkalni–Stumbri (V1379) pie Dursupes upes (1,4–2 km),
- Vēži–Garlene (V1415) no Pļavupes līdz krustojumam ar a/c V1401 (1 km);
- Talsi–Gravas–Ģibuļi (V1404) pie Kalnupes upes (9 km);
- Pastende–Iliņi–Spāre (V1385) pie Iliņiem (13,5 km).
Lai paziņotu par izskalotiem, applūdušiem ceļu posmiem un citiem sarežģījumiem uz valsts autoceļiem, LVC aicina zvanīt uz diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 80005555.