Talsu novada darba devējus aicina pieteikties bezmaksas novērtējumam "Ģimenei draudzīga darbavieta"
Talsu novada pašvaldība no 2026. gada 20. jūlija līdz 25. septembrim aicina darba devējus pieteikties SIF bezmaksas novērtējumam "Ģimenei draudzīga darbavieta", lai saņemtu ekspertu ieteikumus darba vides uzlabošanai un darbinieku labbūtības veicināšanai.
No 2026. gada 20. jūlija līdz 25. septembrim Talsu novada pašvaldība aicina vietējos darba devējus pieteikties Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) bezmaksas novērtējumam "Ģimenei draudzīga darbavieta", informē pašvaldībā.
Tā ir vērtīga iespēja ikvienam uzņēmumam saņemt ekspertu ieteikumus, lai uzlabotu darba vidi un palīdzētu saviem darbiniekiem veiksmīgi līdzsvarot profesionālo un ģimenes dzīvi.
Pieteikties aicināts ikviens Latvijā reģistrēts darba devējs, kas nodarbina vismaz vienu darbinieku. Dalība programmā sniedz vairākus būtiskus ieguvumus:
- Ģimenei draudzīga darba devēja tēla stiprināšana.
- Statusa "Ģimenei draudzīga darbavieta" un atpazīstamības zīmes iegūšana uz 3 gadiem.
- Individuāli ekspertu ieteikumi uzņēmuma izaugsmei.
- Darbinieku labbūtības pilnveidošana.
Šobrīd programmai jau ir pievienojušies 199 darba devēji, apliecinot, ka rūpes par darbiniekiem ir kļuvušas par nozīmīgu vērtību Latvijas darba tirgū. Uzņēmumiem ar izcilu darba vides praksi ir iespēja saņemt arī augstāko atzinību – titulu "Goda darba devējs".