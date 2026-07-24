“Rīgas satiksme” komentē apspriesto mehāniķu reklāmu: “Šāda interpretācija mums pašiem pat prātā neienāca”
Pēc tam, kad sociālajos tīklos plašu uzmanību izpelnījās “Rīgas satiksmes” mehāniķu vakances reklāma, kurā daudzi pamanīja visai amizantu detaļu, uzņēmums sniedzis skaidrojumu par attēlā redzamo.
Iepriekš vēstījām, ka sociālo tīklu lietotājus sasmīdināja reklāma uz viena no uzņēmuma autobusiem, kur mehāniķis redzams ar uzgriežņu atslēgu pievelkam plastmasas savilcēju. Kāds “Threads” lietotājs jokojot jautāja, vai šī patiešām ir viena no mehāniķa darba pamatprasmēm.
Tagad “Rīgas satiksme” skaidro, ka attēlam ir praktisks pamats.
“Attēlā redzamajam ir pavisam praktisks pamats – kabeļi atrodas zem speciāla aizsargvāka, to nostiprināšanai tiek izmantoti arī savilcēji. Zem kabeļiem redzama metāla līste, kas patiešām tiek papildus pieskrūvēta,” skaidro uzņēmuma pārstāve Baiba Bartaševiča-Feldmane.
Viņa norāda, ka reklāmas materiāli ir ilustratīvi – fotosesijā tiek izmēģinātas dažādas darba situācijas un rakursi, bet vienā attēlā nav iespējams pilnībā parādīt mehāniķa ikdienu.
“Šāda attēla interpretācija mums pašiem pat prātā neienāca,” atzīst uzņēmuma pārstāve.