Sāks darboties jauns mehānisms Latvijas-Baltkrievijas robežas stiprināšanai, norāda Valsts prezidents
Jau drīzumā paredzēts sākt īstenot jaunu pasākumu mehānismu Latvijas-Baltkrievijas robežas stiprināšanai, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" norādījis Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Par konkrētām darbībām trešdien vienojusies Nacionālās drošības padome. Tās būs jāīsteno Iekšlietu un Aizsardzības ministrijai. "Par konkrētām lietām jūs drīz dzirdēsiet," sacīja prezidents, uzsverot, ka sabiedrība par pasākumiem tiks informēta, kad sāksies to īstenošana un būs redzami pirmie rezultāti. Rinkēvičs neatklāja, vai jaunais mehānisms sāks darboties tuvāko nedēļu vai mēnešu laikā, vien norādot: "Redzēsim."
Prezidents atzina, ka pašreizējā situācija uz Latvijas-Baltkrievijas robežas ir saasinājusies un tās risināšanai nepieciešams ne tikai turpināt līdzšinējo darbu, bet arī "mazliet iziet no standarta politikas", kāda īstenota pēdējos mēnešos.
Rinkēvičs skaidroja, ka robežas aizsardzību nevar nodrošināt tikai ar žogu un tehniskās novērošanas infrastruktūru. Latvijā tehniskās novērošanas sistēma vēl neesot līdz galam izbūvēta, taču arī pēc tās pabeigšanas būtiska būs spēja ātri reaģēt uz konstatētajiem robežpārkāpumiem.
"Ne žogs, ne infrastruktūra neko daudz nerisina, ja nav reaģēšanas grupas, kas var ļoti ātri nostrādāt," sacīja prezidents. Viņš uzsvēra, ka notiekošais uz robežas nav vērtējams tikai kā Baltkrievijas īstenota hibrīdoperācija. Ar nelikumīgo robežas šķērsošanu saistīta arī organizētā noziedzība.
"Tā nav tikai hibrīdoperācija, tā ir gan hibrīdoperācija, gan organizētā noziedzība," norādīja Rinkēvičs.
Prezidents pozitīvi vērtēja sodu pastiprināšanu par nelikumīgas migrācijas organizēšanu, jo bargāki sodi var kalpot par atturošu faktoru. Vienlaikus esot nepieciešams pastiprināt arī diplomātisko darbu un sadarbību ar Latvijas partneriem.
Rinkēvičs uzsvēra, ka migrācijas spiediens var strauji pārvietoties no vienas Eiropas Savienības ārējās robežas valsts uz citu. Pašlaik tas koncentrēts uz Latviju, taču vēlāk līdzīga situācija var izveidoties Lietuvā vai Polijā.Ja spiediens tiek koncentrēts pret vienu valsti, tai ir jālūdz partneru palīdzība, un Latvija to esot izdarījusi.
Komentējot Lietuvā izskanējušo iespēju sekundārās migrācijas dēļ atjaunot robežkontroli ar Latviju, Rinkēvičs pauda viedokli, ka tā drīzāk bijusi politiska retorika. Viņš norādīja, ka pašlaik Lietuvas robežsargi palīdz Latvijai, taču situācija var strauji mainīties un pēc kāda laika Latvijas robežsargiem var nākties doties palīgā Lietuvai.