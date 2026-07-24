Jau nākamnedēļ Latvijā iespējams +30 grādu karstums
Šo svētdien gaisa temperatūra Latvijā svārstīsies +19... +26 grādu robežā, bet jau nākamnedēļ iespējams +30 grādu liels karstums.
Sestdien lielākajā valsts daļā pūtīs lēns vējš, līdz ar to daudzviet sabiezēs migla, kas pasliktinās redzamību. Naktī uz sestdienu, sākot no nakts otrās puses Kurzemē, bet svētdien jau visā valsts teritorijā, iegriezīsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš.
Sestdien gaidāms neliels mākoņu daudzums, kas no rietumiem palielināsies, dienā vietām īslaicīgi līs. Naktī gaiss atdzisīs līdz +8..+14 grādiem un daudzviet - galvenokārt valsts austrumu pusē - veidosies migla. Dienā, pūšot lēnam līdz mērenam dienvidrietumu vējam, gaiss iesils līdz +18..+23 grādiem.
Naktī uz svētdienu gaiss nekļūs vēsāks par +12..+17 grādiem, maksimālā temperatūra gaidāma no +19..+22 grādiem Kurzemē, kur iespējama apmākusies diena, līdz +23..+26 grādiem pārējā Latvijā. Dažviet būs īslaicīgs lietus un iespējams pērkona negaiss.
Nākamās nedēļas sākumā laiks atkal kļūs vasarīgi silts, pūtīs lēns līdz mērens vējš, tomēr gaidāms arī lietus. Paredzams, ka pirmdien līs plašāk, vietām gaidāmas spēcīgas pērkona lietusgāzes, maksimālā temperatūra no +17 grādiem dažviet Kurzemē līdz +27 grādiem valsts galējos austrumos.
No nedēļas vidus pastiprināsies anticiklona ietekme un nokrišņi mitēsies. Tādēļ laiks būs pārsvarā sauss un lielākoties saulains. Nedēļas nogalē iespējams 30 grādu karstums, bet Centrāleiropā gaisa temperatūra var pārsniegt +40 grādus.