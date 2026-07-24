Latvijā debesis šodien būs mākoņainas - dažviet gaidāms īslaicīgs lietus
Foto: LETA
Latvijas debesis šodien klās mākoņi.
Sabiedrība

Latvijā debesis šodien būs mākoņainas - dažviet gaidāms īslaicīgs lietus

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Latvijas debesis piektdien segs mākoņi, un vietām valsts centrālajos un austrumu novados gaidāms īslaicīgs lietus, vēsta sinoptiķi.

Latvijā debesis šodien būs mākoņainas - dažviet ga...

Dienā debesis turpinās klāt mākoņi, bet brīžiem tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Vējš turpinās pūst lēni, un maksimālā gaisa temperatūra būs +17…+21 grādu robežās.

Rīgā mākoņi brīžiem izklīdīs, un pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra būs ap +20°. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļiem. Latvijas tuvumā nav ne ciklonu, ne anticiklonu. Atmosfēras spiediens 1011-1013 hektopaskāli jūras līmenī.

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