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Vakar 23:28
Bīstams manevrs Raganā: strauji bremzējot, uz ceļa apgāžas kravas auto piekabe un izbirst krava
Krimuldas pagasta Raganā ceturtdien pēcpusdienā kravas automašīnai, veicot avārijas bremzēšanu, apgāzās piekabe, un tās krava izbira uz brauktuves un blakus esošajā grāvī, vēstīja TV3 raidījums "Degpunktā".
Negadījums notika ap plkst. 16. Pēc kravas automašīnas vadītāja kolēģu stāstītā, priekšā uz ceļa, iespējams, bija nonācis stārķis, kā dēļ vairākas automašīnas strauji bremzējušas.
Lai izvairītos no sadursmes, arī kravas auto vadītājs asi bremzējis, taču sapratis, ka ar smago piekabi laikus apstāties neizdosies.
Viņš mēģinājis izvairīties, nogriežoties pretējā braukšanas joslā, tomēr piekabe sasvērusies un apgāzusies. Uz ceļa izbira kokmateriālu krava, uz laiku pilnībā apturot satiksmi.
Negadījumā neviens cilvēks nav cietis, un arī stārķis palicis neskarts. Bojāta piekabe un ceļa aizsargbarjera. Lielākā daļa kravas tika savākta, taču daļa materiālu varētu būt bojāta.