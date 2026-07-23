Festivāls "Baleta zvaigznes Jūrmalā" šogad pulcēs pasaules mēroga un Latvijas izcilākos dejotājus
Vasaras pilnbriedā, 2. augustā, dejas mīļotāji tiek aicināti baudīt XXVI Starptautisko baleta festivālu “Baleta zvaigznes Jūrmalā”, kas norisināsies Dzintaru koncertzālē.
Skatītājus sagaida tikšanās ar augstas klases māksliniekiem no Eiropas vadošajām baleta trupām, viesiem no ASV un Izraēlas, kā arī virkni labāko pašmāju dejotāju.
Festivāla programma, ko rūpīgi veidojis tā mākslinieciskais vadītājs Aivars Leimanis, skatītājiem sniegs neaizmirstamu māksliniecisku pieredzi, apvienojot laikmetīgā un klasiskā baleta vērtības. Līdzās Diānas un Akteona pas de deux no baleta “Esmeralda” un fragmentiem no baletiem “Korsārs”, “Žizele” un ukraiņu klasiskā baleta “Meža dziesma” koncerta programmā ietverti arī laikmetīgie darbi – horeogrāfijas no Džona Kranko baleta “Romeo un Džuljeta”, Džona Neimeiera baleta “Kamēliju dāma”, Andoņa Foniadaka un Marko Gekes horeogrāfijas, Edvīna Revazova pas de deux “Pavasaris”, Džozefa Kudras un Oras Sādi kopdarbs, Elzas Leimanes baleta “Vārna” fragments un Milanas Komarovas duets “Venoms”.
Šogad festivāla rīkotāji ir lepni iepazīstināt ar Štutgartes baleta vadošo solisti Elīzu Badenesu (Elisa Badenes), kuru žurnāls “Dance Europe” 2023. gadā atzina par Gada baletdejotāju. Spānijā dzimusī māksliniece kopš 2009. gada dejo Štutgartes baletā. Viņas repertuārā ir daudzas vadošās lomas klasiskajos baletos, kā arī Džeroma Robinsa, Džordža Balančina, Keneta Makmilana, Hansa van Mānena, Jirži Kiliana, Viljama Forsaita, Jormas Elo un Edvarda Kluga baletos. Īpaši šai māksliniecei lomas radījuši horeogrāfi Sidī Larbī Šerkavī, Veins Makgregors, Mauro Bigonceti, Kristians Špuks, Marko Geke un Demiss Volpi. Elīza Badenesa ir vairāku starptautisku konkursu laureāte. Koncertā Jūrmalā mākslinieces partneris būs Štutgartes baleta vadošais solists Henriks Eriksons (Henrik Erikson). Pēc Džona Kranko skolas absolvēšanas mākslinieks pievienojies Štutgartes baletam 2019. gadā. Mākslinieki dejos fragmentu no Džona Kranko baleta “Romeo un Džuljeta”, kā arī horeogrāfiju, ko īpaši Elīzai Badenesai radījis Marko Geke.
Festivāla apmeklētājiem atkal būs iespēja baudīt lieliskās latviešu baletdejotājas, Hamburgas Valsts baleta vadošās solistes Annas Lauderes sniegumu, kura uzstāsies pārī ar Vīnes Valsts baleta vadošo solistu Alesandro Frolu (Alessandro Frola). Laikmetīgu pieskārienu koncerta programmai sniegs dejotāju un horeogrāfu duets – Ora Sādi (Or Saadi) no Izraēlas un amerikāņu dejotājs un horeogrāfs Džozefs Kudra (Joseph Kudra). Abi pieredzējušie mākslinieki darbojas Šahara Binjamīni kompānijā House of Dance. Savukārt klasiskā baleta vērtības pārstāvēs Horvātijas Nacionālā baleta solisti Darja Manoilo (Daria Manoilo) un Maksims Bilokrinickis (Maksim Bilokrinickij).
Festivālā uzstāsies arī Latvijas Nacionālā baleta dejotāji – vadošie solisti Elza Leimane, Jolanta Lubēja un Amirs Dodarhodžajevs (Amir Dodarkhojayev), kā arī solisti Emma Lagūna, Germans Ševčenko, Dariuss Florians Katana (Darius Florian Catana), Kristaps Jaunžeikars, Roberts Naje (Robert Nae) un baleta mākslinieks Aleksejs Filo (Alexej Filo). Ierasti festivāls piedāvā platformu arī jaunajiem dejotājiem, un šogad skatītājiem būs iespēja iepazīt Rīgas Baleta skolas audzēkni Billi Anniju Andersoni, kura dejos variāciju no Mariusa Petipā baleta “Talismans”.
Starptautiskais baleta festivāls “Baleta zvaigznes Jūrmalā” ir ilggadējs un nozīmīgs notikums Latvijas kultūras dzīvē, kas bagātina valsts kultūras piedāvājumu un stiprina profesionālās dejas mākslas prestižu. Festivāls sniedz unikālu iespēju redzēt pasaulē atzītas baleta zvaigznes, baudīt klasiskā baleta pērles, kā arī sekot jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā, godinot baleta mākslas radošo izcilību un veicinot dialogu starp klasisko un laikmetīgo mākslu.
Festivāla “Baleta zvaigznes Jūrmalā” koncerts notiks 2. augustā plkst. 19.00 Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē. Koncerta biļetes iespējams iegādāties “Biļešu paradīze” kasēs un internetā.