Lielvārdē nolaidīsies NATO lidmašīna, ko dēvē par alianses "acīm debesīs"
Piektdien, 31. jūlijā, Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lielvārde nolaidīsies NATO agrīnās brīdināšanas un kontroles sistēmas (AWACS) gaisa kuģis "E-3A", informēja Gaisa spēki.
Vizītes laikā plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem būs iespēja klātienē apskatīt lidmašīnu, iepazīties ar tā spējām un uzdevumiem, kā arī tikties ar NATO AWACS un Latvijas Gaisa spēku pārstāvjiem.
Šādas lidmašīnas tiek dēvētas par alianses "acīm debesīs". Tās nodrošina gaisa telpas novērošanu, agrīno brīdināšanu, kaujas vadību, komandvadību un sakarus, sniedzot NATO visaptverošu informāciju par situāciju gaisa telpā.
AWACS gaisa kuģa raksturīgākā pazīme ir virs fizelāžas izvietotais rotējošais radars, kas ļauj lielā attālumā atklāt un izsekot gaisa kuģus un citus objektus.
Iegūtā informācija tiek apkopota un reāllaikā nodota NATO komandvadības struktūrām, tādējādi stiprinot alianses situācijas izpratni un spēju savlaicīgi reaģēt uz iespējamiem apdraudējumiem.
NATO "E-3A" vienība ir alianses pirmā integrētā daudznacionālā lidojošā vienība. Tās personālu un gaisa kuģu apkalpes veido NATO dalībvalstu pārstāvji, savukārt vienības pastāvīgā bāze atrodas Geilenkirhenē, Vācijā.
AWACS gaisa kuģu klātbūtne Baltijas reģionā ir NATO kolektīvās aizsardzības un atturēšanas pasākumu sastāvdaļa, kas sekmē sabiedroto gaisa telpas nepārtrauktu novērošanu un aizsardzību.