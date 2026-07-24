"Saproti, ka no sava drona neaizbēgsi!" - mūziķis Sovvaļnīks par dzīvi pierobežā
Foto: no privātā arhīva
Latgaliešu mūziķis Sovvaļnīks (īstajā vārdā Ingars Gusāns).
Sabiedrība

"Saproti, ka no sava drona neaizbēgsi!" - mūziķis Sovvaļnīks par dzīvi pierobežā

Santa Sergejeva

Žurnāls "Kas Jauns"

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Latgaliešu rokmūziķis Sovvaļnīks, īstajā vārdā Ingars Gusāns, dzīvojot Rēzeknes novada Rogovkas ciemā, piedzīvojis gan trauksmi par ielidojušo un notriekto dronu, gan arī nelegālajiem migrantiem, kas nelikumīgi šķērso Latvijas robežu.

"Saproti, ka no sava drona neaizbēgsi!" - mūziķis ...

Viņš, tāpat kā pārējie pierobežā dzīvojošie, turpina dzīvot un nepadoties katra paniska zvana vai brīdinājuma īsziņas priekšā.

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