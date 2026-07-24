Latgaliešu mūziķis Sovvaļnīks (īstajā vārdā Ingars Gusāns).
Sabiedrība
Šodien 10:50
"Saproti, ka no sava drona neaizbēgsi!" - mūziķis Sovvaļnīks par dzīvi pierobežā
Latgaliešu rokmūziķis Sovvaļnīks, īstajā vārdā Ingars Gusāns, dzīvojot Rēzeknes novada Rogovkas ciemā, piedzīvojis gan trauksmi par ielidojušo un notriekto dronu, gan arī nelegālajiem migrantiem, kas nelikumīgi šķērso Latvijas robežu.
Viņš, tāpat kā pārējie pierobežā dzīvojošie, turpina dzīvot un nepadoties katra paniska zvana vai brīdinājuma īsziņas priekšā.