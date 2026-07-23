Šausmas! Man ir bail! Netālu no Cēsīm kādas mājas pagalmā paviesojies lācis
Cēsu pusē kādas privātmājas pagalmā manīts lācis, vēsta Latvijas Televīzija (LTV).
Dzīvnieka viesošanos "Kalna Kūļu" mājas pagalmā video fiksējis Adrians Albins. Uzņemtajos kadros fonā dzirdama arī kādas sievietes , kura neslēpj savas emocijas: "Šausmas! Un mēs vēl pa mežu vazājāmies - man ir bail!"
Kā LTV skaidro zoologs Vilnis Skuja, lāču skaits Latvijā patiešām ir pieaudzis, ko apstiprina arī pētnieki. Zoologs atgādina par drošības pasākumiem, sastopoties ar lielo plēsēju. Ja cilvēks lāci pamana pirmais, vislabāk ir palikt uz vietas un ļaut dzīvniekam aiziet, jo lielākajā daļā gadījumu tas cilvēku uztver kā apdraudējumu un izvēlas doties prom.
Savukārt, ja lācis tuvojas, nekādā gadījumā nedrīkst skriet – ir lēnām jāatkāpjas, neuzgriežot zvēram muguru. Skuja uzsver, ka no lāča aizbēgt nav iespējams, taču vairumā gadījumu dzīvnieks pats zaudēs interesi.
Īpaša piesardzība jāievēro situācijās, ja tuvumā manāmi lācēni, kas liecina par lāču mātes klātbūtni. Tāpat eksperts brīdina netuvoties vietām, kur redzamas beigtu dzīvnieku atliekas, jo tur var atrasties lāči, kas ietur maltīti un cilvēka klātbūtni uztvers kā draudu savai barībai.