Saeima otrajā lasījumā atbalsta noteikumu atvieglošanu komercdarbībai ar militārajām precēm
Saeima ceturtdien otrajā lasījumā pieņēma grozījumus Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā, kuru mērķis ir samazināt administratīvo slogu aizsardzības nozares komersantiem un paātrināt valsts aizsardzības spēju stiprināšanu, informēja Aizsardzības ministrijas (AM) Preses nodaļā.
Ņemot vērā pašreizējo ģeopolitisko situāciju un nepieciešamību elastīgi reaģēt uz drošības izaicinājumiem, jaunais regulējums atvieglos speciālo atļauju jeb licenču saņemšanu. Tāpat tas nodrošinās skaidrākas un samērīgākas prasības uzņēmumiem, kas darbojas militāro preču sektora izpētē, ražošanā un loģistikā.
Kā norāda AM parlamentārā sekretāre Karina Ploka, šis ir svarīgs solis, lai stiprinātu Latvijas aizsardzības spējas un nodrošinātu saprotamāku regulējumu uzņēmējiem. Vienlaikus saglabāta stingra kontrole pār augsta riska precēm, fokusējot drošības prasības tur, kur tās patiešām ir nepieciešamas.
Būtiskas izmaiņas skars civilo sektoru, kritiskās infrastruktūras objektus un pašvaldības. Grozījumi paredz atvieglotu kārtību militāra rakstura preču – piemēram, individuālās aizsardzības līdzekļu vai speciālā aprīkojuma – iegādei, glabāšanai un lietošanai. Šie atvieglojumi gan neattiecas uz ieročiem, munīciju un sprāgstvielām.
Turpmāk AM apstiprinājumu saņēmušās struktūras varēs operatīvi nodrošināt savus darbiniekus ar valsts aizsardzībai un kritisko funkciju pildīšanai nepieciešamo aprīkojumu, neveicot laikietilpīgus likuma grozījumus katrā atsevišķā gadījumā. Atvieglotā kārtība attieksies arī uz šo preču pagaidu izvešanu no valsts remonta vai apkopes vajadzībām.
Lai veicinātu nozares attīstību un atrisinātu jauniešu piesaistes problēmas, likumā mīkstinātas prasības darbiniekiem. Turpmāk ar militārajām precēm, kas nav tieši saistītas ar ieročiem, munīciju un sprāgstvielām, drīkstēs strādāt personas no 18 gadu vecuma līdzšinējā 21 gada sliekšņa vietā. Papildus tam komersantiem atcelta prasība iesniegt ārstu atzinumus par Latvijas pilsoņu veselības stāvokli.
Mazināts arī birokrātiskais slogs starptautiskajā sadarbībā – turpmāk atļaujas trešo valstu pilsoņiem un uzņēmumiem darbam ar militārajām precēm saskaņos AM un Ārlietu ministrija, vairs neiesaistot šajā procesā Ministru kabinetu.
Vienlaikus likumā iestrādāta samērīgāka pieeja drošības pārbaudēm, nošķirot stingrās prasības ieroču apritē no mazāk riskantām militāro preču kategorijām. Drošības pārbaudēs turpmāk netiks pārmērīgi ierobežoti mazākuma akcionāri un dalībnieki, kuru līdzdalība uzņēmumā ir zem 10%. Tāpat likumā noteikta skaidra prasība komersantu minimālajam pamatkapitālam, kam jābūt vismaz 2800 eiro apmērā.