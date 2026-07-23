Zināms, kurās Rīgas skolās vēl var pieteikties mācībām 10. klasē
Rīgas dome ceturtdien pavēstījusi, kurās pašvaldības skolās mācībām 10. klasē vēl ir pieejamas brīvas vietas.
Rīgas pašvaldības skolās 10. klasēs pašlaik ir pieejamas aptuveni 197 brīvas vietas. To skaits nemitīgi mainās, jo daļa skolēnu izlemj turpināt mācības citās izglītības iestādēs. Pretendenti var pieteikties, iesniedzot iesniegumu klātienē izvēlētajā skolā vai nosūtot ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu uz skolas e-pasta adresi. Lai noskaidrotu aktuālo informāciju par brīvajām vietām, pašvaldība aicina sazināties ar attiecīgo skolu.
Brīvas vietas ir Rīgas 9.vidusskolā, Rīgas 13.vidusskolā, Rīgas 21. vidusskolā, Rīgas 25. vidusskolā, Rīgas 31. vidusskolā, Rīgas 33. vidusskolā, Rīgas 95. vidusskolā, Rīgas 96. vidusskolā, Rīgas Lietuviešu vidusskolā, Rīgas Rīnūžu vidusskolā, Rīgas Ukraiņu vidusskolā, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā, Rīgas Ostvalda vidusskolā, Rīgas 45. vidusskolas mūzikas virzienā, Rīgas 80.vidusskolā, Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā un Rīgas Imantas vidusskolā.
Par brīvām uzskata tās vietas, uz kurām elektroniskajā uzņemšanas sistēmā nav aktīvu pieteikumu. Uz brīvajām vietām var pieteikties pretendenti, kuri atbilst konkrētās skolas uzņemšanas prasībām.
Jaunu pieteikumu iesniegšana elektroniskajā uzņemšanas sistēmā ir noslēgusies. Ja iepriekš pieteikums sistēmā jau ir iesniegts, tas saglabājas aktīvs arī tad, ja pretendents piesakās uz brīvajām vietām. Arī pēc pieteikšanās uz brīvajām vietām pretendents var saņemt uzaicinājumu uz kādu no iepriekš elektroniski izvēlētajām skolām, ja tajā vēlāk atbrīvojas vieta.
Jāņem vērā, ka brīvo vietu skaits mainās, jo pieteikšanās notiek nepārtraukti. Patlaban notiek arī skolēnu pāreja starp skolām, kā rezultātā Rīgas pašvaldības skolās palielinās brīvo vietu skaits. Publicētie dati ir aktualizēti uz 23. jūliju līdz plkst. 13.00, savukārt jaunākā informācija par brīvajām vietām pieejama Rīgas pašvaldības tīmekļvietnē riga.lv un Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļvietnē iksd.riga.lv. Interesenti var sazināties arī atsevišķi ar konkrēto skolu.
Uzņemšana 10. klasēs uz brīvajām vietām turpinās līdz brīdim, kamēr attiecīgajās izglītības programmās vēl ir pieejamas brīvas vietas.
Šobrīd galvaspilsētas izglītības iestāžu 10. klasēs uzņemti 3836 pretendenti, savukārt 144 pretendentam ir statuss "Uzaicinājums apstiprināts". Vienlaikus šonedēļ turpinās uzņemšana arī profesionālās izglītības iestādēs, tādēļ notiek pretendentu plūsma starp izglītības iestādēm, kas ietekmē uzņemšanas rindu virzību arī Rīgas pašvaldības skolās.
Kopumā uzaicinājumi nosūtīti 4833 unikālajiem pretendentiem jeb 91% no visiem pretendentiem. Līdz šim noraidīti 4809 uzaicinājumi, bet 20 656 uzaicinājumi anulēti.
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā, Rīgas Valsts 3. ģimnāzija, Rīgas Valsts Āgenskalna ģimnāzijā, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzijā, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā, Rīgas Centra humanitārā vidusskolā, Rīgas 72. vidusskolā, Rīgas 51. vidusskolā, J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā, Itas Kozakēvičas Rīgas Poļu vidusskolā, Rīgas Angļu ģimnāzijā, Rīgas 40. vidusskolā, Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolā klases ir nokomplektētas.
Rīgas dome aicina jautājumu vai neskaidrību gadījumā sazināties ar attiecīgo skolu vai zvanīt uz Rīgas pašvaldības vienoto informatīvo tālruni 1201.