Pēc postošajām lietavām Talsu novadam vajadzēs milzu naudu, taču ārkārtējo situāciju neizsludinās
Talsu novadā ārkārtējā situācija tomēr netiks izsludināta, taču lietavu postījumu novēršanai vajadzēs vismaz miljonu eiro, ceturtdien Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ārkārtas sēdē vienojās deputāti.
Komisijas sēdē Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentārais sekretārs Ainārs Mežulis (LZP) skaidroja, ka VARAM ir sazinājusies ar Iepirkumu uzraudzības biroju un noskaidrojusi, ka Publisko iepirkumu likumā ir paredzēts, ka šādā situācijā, kāda pēc lietavām ir izveidojusies Talsu novadā, iepirkumus ceļu atjaunošanai var veikt sarunu procedūrā. Mežulis informēja, ka VARAM sniedz Talsu novada pašvaldībai informatīvu atbalstu, kā pareizi rīkoties. Pašvaldībai VARAM būs jāsagatavo un jāiesniedz lietavu postījumu novēršanā ieguldīto naudas līdzekļu aprēķins, ko valsts kompensēs divu gadu laikā.
Talsu novada domes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš (TNA/LA) apliecināja, ka pašvaldības budžeta situācija patlaban ir stabilizējusies, tā šovasar ir atmaksājusi krīzes novēršanai ņemto kredītu un vietvara varēs apmaksāt rēķinus par remontdarbiem.
Pašvaldības vadītājs informēja, ka Sociālais dienests jau sāk saņemt iedzīvotāju iesniegumus ar lūgumiem sniegt finansiālu palīdzību plūdu seku novēršanai. Mežulis norādīja, ka valsts pašvaldībai kompensē arī iedzīvotājiem izmaksātos pabalstus.
Komisija nolēma aicināt Talsu novada pašvaldību nekavējoties apzināt lietavu radīto postījumu novēršanai nepieciešamos darbus un to izmaksas un vērsties pēc palīdzības valsts institūcijās. Tāpat komisija aicinās Finanšu ministriju, VARAM un valdību prioritārā kārtībā izvērtēt Talsu novada pašvaldības iesniegto pieprasījumu par zaudējumu kompensēšanu.
Kā vēstīts, pirmdien Talsu novadā nokrišņu daudzums sasniedza vairāk nekā 74 milimetrus, vien par četriem milimetriem atpaliekot no mēneša normas.
Intensīvo lietavu rezultātā tika pārrauts Dursupes dzirnavezera aizsprosts, applūda apkārtējā teritorija un tika izskaloti desmitiem ceļu posmu, tajā skaitā reģionālais ceļš Jūrmala-Talsi. Applūda arī sabiedriskas ēkas Talsos un Pastendē.