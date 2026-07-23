Mākslas muzejā būs skatāma izstāde “Laikmetīgais zīmējums. Floransas un Daniela Gerlēnu dāvinājumi Pompidū centram”
No 2026. gada 25. jūlija līdz 1. novembrim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas 2. stāva kreisā spārna zālēs (Jaņa Rozentāla laukumā 1, Rīgā) būs skatāma izstāde “Laikmetīgais zīmējums. Floransas un Daniela Gerlēnu dāvinājumi Pompidū centram”.
Izstāde ir starptautiski nozīmīgs un mākslinieciski augstvērtīgs Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) un Pompidū centra (Centre Pompidou) sadarbības projekts. Ekspozīcijā iekļautie darbi nāk no kolekcijas, kuru Pompidū centram pēdējo divdesmit gadu laikā dāvinājuši kolekcionāri un mākslas mecenāti Floransa un Daniels Gerlēni (Florence et Daniel Guerlain).
Gerlēnu kolekcija ir tematiski daudzveidīga, un tai ir izteikti laikmetīgs raksturs. No gandrīz 1200 darbu lielā dāvinājuma izstādei Rīgā atlasīti 43 mākslinieku 98 zīmējumi, kas tapuši no 20. gadsimta 70. gadiem līdz 2019. gadam. Autoru vidū ir tādi starptautiski pazīstami vārdi kā Tonijs Kregs (Tony Cragg), Ēriks Dītmans (Erik Dietman), Marlēna Dimā (Marlene Dumas), Roberts Longo (Robert Longo), Džuzepe Penone (Giuseppe Penone), Ričards Prinss (Richard Prince), Gerhards Rihters (Gerhard Richter), Kiki Smita (Kiki Smith), kā arī franču mākslinieki Dovs Alušs (Dove Allouche), Elīza Bokuzēna (Elise Beaucousin), Katrīna Boša (Cathryn Boch), Anrī Kueko (Henri Cueco), Daniels Dezēzs (Daniel Dezeuze), Vidja Gastaldona (Vidya Gastaldon), Žans Legaks (Jean le Gac), Frederika Luca (Frédérique Loutz), Andrē Rafrē (André Raffray), Annemarija Šneidere (Anne-Marie Schneider), Žerārs Trakvandi (Gérard Traquandi). Vairākumam no viņiem darbi Latvijā tiek eksponēti pirmoreiz.
Izstāde sniedz ieskatu mūsdienu zīmējuma pieredzē. Darbi lielākoties ir emocionāli, taču dažkārt redzama arī analītiska un racionāla pieeja. No gaisīgām līnijām līdz realitātē balstītām kompozīcijām – mākslinieku zīmuļa, grafīta, tintes, guašas, akvareļa un citu materiālu pieskārieni rada pasaules, kas var būt gan trauslas, gan stingri būvētas.
“Mums kā muzeja ilggadējam sadarbības partnerim ir gandarījums atbalstīt iniciatīvas, kuras Latvijas sabiedrībai sniedz iespēju iepazīt pasaules mākslu tepat Rīgā. Tādi augsta līmeņa starptautiskie projekti kā Pompidū centra kolekcijas izstāde bagātina mūsu kultūras dzīvi un vienlaikus stiprina valsts starptautisko atpazīstamību. Augstu vērtējam muzeja komandas profesionalitāti un spēju veidot sadarbību ar pasaulē nozīmīgākajām kultūras institūcijām,” saka Jeļena Buraja, AS “Rietumu Banka” valdes priekšsēdētāja un Nākotnes Atbalsta fonda padomes locekle.
Izstādi organizē Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un Pompidū centrs Parīzē. Izstādes kuratore ir Pompidū centra Grafikas nodaļas krājuma atašeja Letīcija Pesenti (Laetitia Pesenti), projekta vadītāja – LNMM Latvijas Vizuālās mākslas departamenta vadītāja Dr. art. Ginta Gerharde-Upeniece, piedaloties kolekcijas dāvinātājiem Floransai un Danielam Gerlēniem.
Šī gada LNMM izstāžu programmā zīmējums kā mākslas medijs tiek izcelts īpaši. Lielajā zālē no 18. jūlija līdz 8. novembrim norisināsies vērienīga Latvijas zīmējumu izstāde “Iemiesotā doma”. Lai iepazīstinātu ar zīmējuma tehniku iespējām un tendencēm pasaulē, muzejā paralēli tiks izstādīti laikmetīgie zīmējumi no Pompidū centra krājuma, kas tādējādi veidos netiešu dialogu ar zīmējuma attīstību Latvijas mākslā.
Par Pompidū centru
Kopš 1977. gada Pompidū centrs (Centre Pompidou) ir bijusi dzīva un aktīva kultūras vieta – multidisciplinārs centrs, kas cieši sakņojas sabiedrībā un ir atvērts pasaulei. 2025. gadā centrs uzsāka pārmaiņu periodu, kas ļauj saglabāt rosīgu darbību un dinamiku renovācijas laikā līdz pat tā jaunatklāšanai 2030. gadā. Ar programmas “Constellation” palīdzību Pompidū centra gars iemiesojas daudzās partneru norises vietās gan Francijā, gan ārvalstīs, tostarp Centre Pompidou-Metz, Grand Palais un drīzumā arī Centre Pompidou Francilien Masī (Massy).
Pēdējos 15 gados Pompidū centrs ir nostiprinājis savu starptautisko klātbūtni ar ceļojošām izstādēm, augstvērtīgiem mākslas darbu deponējumiem un ilglaicīgiem sadarbības projektiem. Šīs pieejas mērķis ir izplatīt centra kolekcijas, dalīties pieredzē un veidot dialogu starp dažādām mākslas vidēm, vienlaikus sniedzot ieguldījumu Francijas kultūras diplomātijā. Galveno lomu šajā stratēģijā spēlē Pompidū centra filiāļu atvēršana ārzemēs. Pēc Malagas (2015) un Šanhajas (2019) 2026. gadā durvis vērs divas jaunas vietas Seulā un Briselē, iezīmējot svarīgu posmu iestādes vēsturē. Pompidū centrs izvēlas atšķirīgas un arvien mainīgas sadarbības formas, pozicionējot sevi kā nozīmīgu institūciju globālajā mākslas un muzeju prakses apritē.
Floransas un Daniela Gerlēnu dāvinājumi Pompidū centram
Pirms Floransa un Daniels Gerlēni (Florence et Daniel Guerlain) pievērsās zīmējumam kā mākslas kolekcionēšanas galvenajam virzienam, viņu krājumā bija pārstāvēti dažādu veidu un žanru mākslas darbi. 2006. gadā viņi iedibināja Laikmetīgā zīmējuma balvu, ik gadu dāvinot vienu vai vairākus laureātu darbus Nacionālajam modernās mākslas muzejam (Musée national d’art moderne, MNAM).
2012. gadā Gerlēni muzejam ziedoja gandrīz 1200 darbu, būtiski transformējot tā Grafikas nodaļas papīra darbu kolekciju. Kopš tā laika muzejs mērķtiecīgi popularizē šo dāvinājumu. Jau 2013. gadā darbi tika eksponēti muzeja izstāžu galerijās, bet vēlāk kolekcija tika plaši prezentēta starptautiski izstādēs Zviedrijā (2015), Dānijā (2016), Spānijā (2017), Austrijā (2019) un citur. 2017. gadā Pompidū centrā notika izstāde “Daniela un Floransas Gerlēnu Laikmetīgā zīmējuma balvas desmit gadi”.
No 2023. līdz 2025. gadam, kad Pompidū centra ēka tika slēgta renovācijai, atsevišķa muzeja zāle bija veltīta Floransas un Daniela Gerlēnu kolekcijas eksponēšanai. Kolekcijas darbi regulāri tiek deponēti izstādēm gan Francijā, gan ārpus tās. Tie veido nozīmīgu Nacionālā modernās mākslas muzeja laikmetīgās grafikas kolekcijas daļu.
Izstādes kuratore:
Letīcija Pesenti (Laetitia Pesenti), Grafikas nodaļas krājuma atašeja / Pompidū centrs, Parīze, Francija
Projekta vadītāja:
Dr. art. Ginta Gerharde-Upeniece, Latvijas Vizuālās mākslas departamenta vadītāja /
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga, Latvija
T: (+371) 67 716 101, E: Ginta.Gerharde-Upeniece@lnmm.gov.lv
Dizains un grafiskā identitāte:
Ieva Stūre, māksliniece
Izglītības programma:
Alise Hofmane, izglītības programmu kuratore / Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Elīza Brice, izglītības programmu kuratore / Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
SAISTĪTIE PASĀKUMI:
* 25. jūlijā plkst. 12.00 Sarunas muzejā: Laikmetīgais zīmējums
Floransas un Daniela Gerlēnu dāvinājumi Pompidū centram
Tikšanās un pastaiga ekspozīcijā ar izstādes “Laikmetīgais zīmējums. Floransas un Daniela Gerlēnu dāvinājumi Pompidū centram” radošo komandu.
Gerlēnu kolekcija ir tematiski daudzveidīga, un tai ir izteikti laikmetīgs raksturs. No gandrīz 1200 darbu lielā dāvinājuma izstādei Rīgā atlasīti 43 mākslinieku 98 zīmējumi, kas tapuši no 20. gadsimta 70. gadiem līdz 2019. gadam.
Pasākuma laikā izstādes kuratore Letīcija Pesenti (Laetitia Pesenti) apmeklētājiem pastāstīs par ekspozīciju, pievēršot uzmanību Gerlēnu kolekcijas veidošanas procesam un izstādīšanas niansēm. Projekta vadītāja Dr. art. Ginta Gerharde-Upeniece iezīmēs LNMM un Pompidū centra sadarbības aspektus un izstādes tapšanas specifiku. Kolekcionāri, mākslas mecenāti Floransa un Daniels Gerlēni (Florence et Daniel Guerlain) izgaismos zīmējumu kolekcionēšanu un aplūkojamos darbus, ko pēdējos 20 gadus dāvinājuši Pompidū centram. Savukārt izstādes māksliniece Ieva Stūre raksturos ekspozīcijas vizuālo noformējumu.
Izglītības programma “Sarunas muzejā” ir tematisks pasākums – ekskursija-stāstījums-diskusija muzeja ekspozīcijā, kas piedāvā unikālu iespēju daudzpusīgāk un dziļāk iepazīt jaunākās izstādes un dažādus ar tām kontekstuāli saistītus jautājumus. Klausoties interesantā stāstījumā un iesaistoties diskusijā, ne vien apmeklētāji, bet arī sarunu īpašie viesi – mākslinieki, dizaineri, izstāžu kuratori, mākslas vēsturnieki, filozofi u.c. – sev un citiem atklāj daudz jauna par mākslas un kultūras vērtībām un aktualitātēm.
Mērķauditorija: jaunieši, pieaugušie, seniori. Aicināti visi interesenti!
Pasākuma valoda: latviešu, angļu, franču
Norises vieta: LNMM galvenā ēka / 2. stāva kreisā spārna zāles
Norises ilgums: 40–60 minūtes
Dalības maksa: ieejas biļete izstādē. Gada biļetes īpašniekiem ieeja ir bez maksas
Vietu skaits neierobežots
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama
Papildu informācija: ekskursijas@lnmm.gov.lv, (+371) 67 324 461
* 1., 8., 15., 22., 29. augustā plkst. 12.00 Es un māksla I (bērniem): Zīmē kopā ar Pompidū kolekcijām!
Augusta nodarbībās kopā ar muzejpedagoģi, mākslinieci Diānu Dimzu-Dimmi iepazīsim izstādi “Laikmetīgais zīmējums. Floransas un Daniela Gerlēnu dāvinājumi Pompidū centram”, atklājot zīmējumu kā tēlu, pasauļu un vietu radītāju. Izmantojot zīmuli kā burvju nūjiņu, dosimies uz Gerlēnu kolekcijas mājvietu Parīzē, Francijā, un citiem iedomu galamērķiem, iedvesmojoties no izstādē eksponētajiem darbiem un tajos attēloto telpu un noskaņu atspulgiem.
Šveiciešu-vācu mākslinieks Pols Klē zīmējumu pielīdzināja līnijai, kas dodas pastaigā. Tā vijas vienlaikus ap reālām, bet tikpat labi iedomātām formām un maršrutiem, kuru galamērķis ir mākslinieka varbūt pat neapzināti iztēlots, tomēr procesā skaidri definēts.
Dažreiz ceļojumam nepieciešams vien papīrs un zīmulis. Iedvesmojoties no Gerlēnu kolekcijas, kopīgi pētīsim līnijas ceļu – stingri vilktu vai viegli ieskicētu. Pievērsīsimies telpu, portreta, ainavas un abstrakcijas motīviem starptautiskā mākslinieku klāsta darbos un caur tiem pārradīsim paši savas pasaules, no jauna iepazīstot dažādas zīmējuma tehnikas.
Augustā nodarbībām “Es un māksla I” aicināti pievienoties ne vien paši jaunākie mākslinieki, bet arī citi interesenti.
Labos laikapstākļos nodarbības var notikt ārtelpā blakus muzejam, tāpēc aicinām ierasties apģērbā, kas piemērots darbam gan iekštelpās, gan ārā.
Muzeja mākslas studija “Es un māksla I” aicina bērnus iepazīties ar dažādu laiku mākslas darbiem un caur personīgo pieredzi dziļāk izzināt mākslas valodu. Nodarbību laikā muzejā apskatāmie eksponāti kļūst par izpētes objektu un tēmu zīmēšanas uzdevumiem. Skatoties, domājot un radot, iespējams uzzināt par mākslas tapšanas procesu, mākslas veidiem, tehnikām, autoru personībām un vēsturi.
Mērķauditorija: ģimenes ar bērniem, jaunieši, pieaugušie, seniori.
Aicināti visi interesenti!
Pasākuma valoda: latviešu (uzdevums var tikt izskaidrots arī angļu vai krievu valodā)
Norises vieta: LNMM galvenā ēka / 2. stāva kreisā spārna zāles, ārtelp
Norises ilgums: 90 minūtes
Dalības maksa: 6,00 EUR bērniem līdz 18 gadu vecumam, 9,00 EUR pieaugušajiem
Materiāli līdzņemšanai: zīmulis, dzēšgumija
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama
Papildu informācija: ekskursijas@lnmm.gov.lv, (+371) 67 324 461
* 28. augustā plkst. 17.30 Piektdienas meistarklase: Iedomu ainava
Piektdienas vakara zīmēšanas meistarklasē atklāsim izstādes “Laikmetīgais zīmējums. Floransas un Daniela Gerlēnu dāvinājumi Pompidū centram” darbus īpašā pietuvinājumā ar fokusu uz dabas motīvu atveidojumu zīmējumā. Pētīsim ainavas mums apkārt un iztēlosimies jaunas, izmantojot zīmuli, ogli, grafītu un štriha līniju.
Gerlēnu kolekcijā pārstāvēto autoru darbiem nav vienotas tematiskās ass, tomēr daudzos izceļas tieši ainava. Piemēram, itāļu mākslinieks Džuzepe Penone (“Veģetālie žesti”, 1983–1987) un japāņu izcelsmes šveiciešu māksliniece Leiko Ikemura (“Meža būtne”, 2006) pārvērtē ķermeņa un vides saikni, zīmējot iedomātas dzīvotnes, kurās mājot vai izplesties cilvēka garam.
Muzejpedagoģes un mākslinieces Diānas Dimzas-Dimmes vadībā nodarbības laikā meklēsim un atklāsim paši savas ainavas. Iepazīsim un praktiski apgūsim izstādes darbos lietoto zīmēšanas tehniku pamatprincipus un izmēģināsim tos domu un sajūtu telpu vizualizēšanai uz papīra. Izstādes vērojumā un radošajā procesā tieksimies noskaidrot, kā savā skatījumā tulkojam apkārtējo vidi un kādas ainavas slēpjas mūsu domās?
Mērķauditorija: jaunieši, pieaugušie, seniori. Aicināti visi interesenti!
Pasākuma valoda: latviešu
Norises vieta: LNMM galvenā ēka / 2. stāva kreisā spārna zāles
Norises ilgums: 90–120 minūtes
Dalības maksa: 20,00 EUR no personas
Materiāli līdzņemšanai: norisei nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti, taču vēlams sagatavot piemērotu apģērbu.
Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, aizpildot veidlapu
Papildu informācija: ekskursijas@lnmm.gov.lv, (+371) 67 324 461
INTERNETA RESURSI:
https://lnmm.gov.lv
www.centrepompidou.fr/en/
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Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenā ēka / Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga
DARBA LAIKS:
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 10.00–18.00, kase 10.00–17.30
Piektdienās 10.00–20.00, kase 10.00–19.30
Sestdienās, svētdienās 10.00–17.00, kase 10.00–16.30
Pirmdienās slēgts
Muzejs ir slēgts oficiālajās svētku dienās: 1. janvārī, Lielajā Piektdienā, Lieldienās, Līgo un Jāņu dienās (23.–24. jūnijā), Ziemassvētkos (25.–26. decembrī), 31. decembrī.
BIĻEŠU CENAS: NB! (ar šo biļeti ir iespējams apskatīt arī pastāvīgo ekspozīciju)
Pieaugušie: 7,00 EUR
Skolēni, studenti, pensionāri: 3,50 EUR
Ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–4 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene): 12,00–20,00 EUR
Gada biļetes īpašniekiem izstādes apskate bez maksas.
Apmeklētājiem grupā virs 10 personām (neieskaitot grupas vadītāju – pedagogu vai gidu), piemēro 20% atlaidi. Grupas vadītājam ieeja bez maksas.
Bezmaksas ieeja (uzrādot atbilstošu dokumentu): pirmsskolas vecuma bērniem; bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem; dienas aprūpes centra, krīzes centra un speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem; bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā, un tos pavadošajām personām (viens pedagogs vai viena persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem); personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti; personām ar I un II invaliditātes grupu; vienai personai, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I invaliditātes grupu; surdotulkam, kas pavada personu ar I, II un III invaliditātes grupu; Latvijas mākslas skolu un mākslas profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem; Latvijas Mākslas akadēmijas pilna un nepilna laika studentiem; profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem vai augstskolu studentiem, kas apgūst vai studē vizuālo un lietišķo mākslu, dizainu, kultūras vēsturi, muzeoloģiju, kultūras mantojumu, arhitektūru, restaurāciju, izglītības vai studiju procesa ietvaros; Latvijas Mākslinieku savienības biedriem; Latvijas muzeju darbiniekiem; Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem; Starptautiskās pieminekļu un ievērojamu vietu padomes (ICOMOS) biedriem; LNMM “Drauga kartes” īpašniekiem; muzeja programmu “Brīvprātīgo programma” un “Jauniešu klubs” dalībniekiem; plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā; grupu (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājam (gidam) vai pedagogam; Ukrainas civiliedzīvotājiem; muzeja rīkoto pasākumu apmeklētājiem ikgadējās starptautiskās akcijas “Eiropas Muzeju nakts” un Mūsdienu kultūras foruma “Baltā nakts” laikā, visiem apmeklētājiem pastāvīgās ekspozīcijas apskate katra mēneša pēdējā svētdienā un Starptautiskajā muzeju dienā – 18. maijā.